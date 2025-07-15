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15/07/2025

定期存款 | 恒生加6個月港元定存息，天星一年期加至2.15厘

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　　近日港元拆息重拾升勢，繼滙豐後再有大行加港元定存息，恒生銀行輕微加息，6個月定存息由0.9厘加至1厘，適用於優越理財戶透過網上銀行或手機App辦理，起存額1萬元。滙豐銀行上周五（11日）將6個月港元定存年利率，加至最高1.2厘，適用於卓越理財尊尚及卓越理財客戶的網上新資金，起存額僅1萬元。

 

定期存款 | 恒生加6個月港元定存息，天星一年期加至2.15厘

（資料圖片）

 

建行亞洲上調6個月及12個月定存息至1.45厘

 

　　建行亞洲上調3個月、6個月及12個月港元定存年息均分別至1.45厘，起存額為100萬元，適用於以新資金辦理。另外，集友上調3個月、6個月及12個月港元定存年息至1.4厘，存額為100萬至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

天星12個月定存息加至2.15厘

 

　　數字銀行方面，理慧銀行上調6個月及12個月港元定存年息至2厘及2.1厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

　　天星銀行上調3個月，6個月及12個月港元定存年息分別至1.3厘、1.8厘及2.15厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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