隨著人工智能（AI）技術的迅速發展，這一領域的應用已深入我們日常生活的各個方面。特別是在香港，這個國際金融和商業中心，AI不僅提升了工作效率，更重塑了人類的工作與生活方式。AI提供的服務、是可以與人類協作以減輕工作負擔，以及在使用AI的過程中定須遵循私隱條例來保障個人信息的安全。

為應對全球人才流動及跨境升學的需求，獨立非牟利機構「國際資歷驗證中心」（IQVC）於2025年6月27日在數碼港舉行開幕典禮。該中心率先引入AI和區塊鏈技術，旨在提供專業、公正及高效的學歷資歷驗證服務，鞏固香港作為國際教育與人才樞紐的地位。

公務員學院院長郭蔭庶在致辭中指出，IQVC的成立為香港的教育及人才發展提供了至關重要的支援。他強調，「留學香港」品牌效應的持續提升，以及香港高等教育的國際聲譽，將吸引更多國際學生來港升學和工作。IQVC運用AI及區塊鏈技術，能快速處理來自不同國家的學歷驗證，大幅提升效率，並確保學歷的真確性。

郭院長續指，「留學香港」品牌效應持續提升，隨著多所大學在世界排名屢創新高，香港高等教育國際聲譽的提升及非本地學生入學比例的放寬，香港將吸引更多國際學生升學和專才來港工作。IQVC的成立，運用人工智能及區塊鏈技術，能快速處理來自不同國家、語言的學歷驗證，大幅提升效率，並確保學歷真確性，為香港專才計劃及「留學香港」品牌的推廣提供重要保障。

面對龐大的申請數量，郭院長強調AI應用的迫切性。他表示，IQVC利用尖端的AI技術，如同經驗豐富的行政人員，快速有效地審查學歷真確度，這對確保香港院校的收生質素及專才計劃的有效實施至關重要。

早前與Jason及其合作夥伴Eric、Darien和Michael的交流中，發現他們在創新科技的應用上展現出深思熟慮的特質。他們將AI視為學習與成長的工具，並在不斷變化的環境中探索改進和創新。他們尊重人類歷史和文化，強調科技應與核心價值觀相結合，並承擔社會責任，確保技術不會損害基本價值。

這種負責任的態度促進了企業的可持續發展，並促進了技術與人類需求之間的和諧共存，為未來的發展樹立了良好榜樣。他們堅守成立公司的初心，透過專業顧問服務推廣創新科技融入智慧生活。他們每位團隊成員都明白自己的角色定位，他們的共同使命是推動香港文化與體育的結合，促進文化、體育與旅遊的融合。

通過雙向對話優化人工智能的價值觀，確保其決策符合人類倫理標準，如公平、效率及法律底線。例如，在醫療領域，AI的影像分析能提高診斷效率，但最終的診斷確認仍需依賴醫生的臨床經驗。這樣的合作既能發揮AI的效率優勢，又能保持人類的專業判斷，從而實現最佳的醫療結果。

人機協作需實時調整任務分配。AI能預警潛在問題，如設備故障，而人類則負責最終驗證與干預極端場景。

智能系統應通過情感計算技術識別用戶情緒，並根據情況調整交互方式以提升用戶體驗。例如，在設備維修過程中，增強現實（AR）技術能顯示故障點位置，使操作更直觀。然而，在建立信任的過程中，需平衡信任與依賴關係，以避免過度依賴或忽視系統的情況。

信任與關係一旦破壞，重建需時，設計人工智能時應謹慎考量此點。

人類在協作中必須保持自我意識與創造性思維。例如，藝術創作中的情感表達是機器無法替代的。為了提升人機協同能力，建議針對性地進行培訓，例如在中西部地區開發勞動密集型產業的同時，轉移剩餘勞動力。

人工智能與人類的合作機制是一個多層次的系統，涉及價值觀、任務分配、情感交互及人類主體性的保持。通過有效的協作，我們能夠實現人與AI的共創，推動社會的進步與發展。人與人之間的關係是靠互動有情感有意識的交流，正是這種聯結使得科技的發展更具人性化。人類與AI的合作將是未來社會的重要基石，促進更美好的明天。