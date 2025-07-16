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16/07/2025

中秋月餅2025｜創新月餅推薦：DA CHOCO中秋朱古力，港麗酒店開心果味 提前預訂享75折

#中秋優惠 #Hot Deals #月餅 #中秋節 #中秋 #dachocohk #dalloyauhk #半島酒店 #唯港薈 #港麗酒店 #香港維港凱悅尚萃酒店 #創意月餅 #中秋節2025
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Text: Cuppy Sung

　　中秋就緊係要食月餅啦！但係你又會唔會想試下不同口味嘅月餅呢？今個中秋，各大品牌都推出不同創新口味的月餅，DA CHOCO更打破傳統月餅框架，首次推出「中秋脆朱古力」禮盒。除此之外，凡於港麗酒店網上商店預購指定月餅，即可享75折優惠！

 

DA CHOCO推中秋脆朱古力禮盒 為傳統注入新意

 

　　DA CHOCO今次聯同米芝蓮星廚Eric Räty，將中秋月光變成「中秋脆朱古力禮盒」，大膽捨棄傳統月餅皮，以Valrhona朱古力製作薄脆外殼，重塑傳統月餅的味覺，為傳統月餅注入破格新意。

 

 

　　DALLOYAU 亦推出4款高貴禮籃，盛載法式手工美點及精選禮品，更設免費送貨服務。由即日起至9月14日，預購禮籃可享85折早鳥優惠。

 

禮盒

內容物

價錢

Petite Hamper 精巧節慶禮籃

- DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝)

- 櫻花蝦曲奇

- 朱古力精緻禮盒

早鳥價 HK$755（原價HK$888

New Moon Hamper 精裝節慶禮籃

- DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝)

- 法式杏仁千層酥

- 櫻花蝦曲奇

- 朱古力精緻禮盒

- 英式紅茶禮盒

早鳥價 HK$1,095（原價HK$1,288

Crescent Moon Hamper 豪華節慶禮籃

- DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝)

- 法國高級片裝朱古力 (16)

- 法式杏仁千層酥

- 櫻花蝦曲奇

- 英式紅茶禮盒

- 精選調配咖啡豆 (已烘培)

早鳥價 HK$1,435（原價HK$1,688

Full Moon Hamper 至尊節慶禮籃

- DA CHOCO中秋脆朱古力禮盒 (4件裝)

- 法國高級片裝朱古力 (32)

- DALLOYAU香檳 (750毫升)

- 法式杏仁千層酥

- 櫻花蝦曲奇

- 英式紅茶禮盒

- 精選調配咖啡豆 (已烘培)

- $50 DALLOYAU 現金禮劵（3張）

早鳥價 HK$2,200（原價HK$2,588

 

訂購網址：www.dachoco.hk

 

 

唯港薈全新配方 貓山王冰皮月餅煙韌升級

 

　　歷經百次測試，唯港薈的廚師團隊成功將冰皮厚度削減，令口感更薄更煙韌，加上馬來西亞直送D197榴槤果肉，讓冰皮涼感引爆濃郁榴槤香氣，飄來榴槤之香！

 

 

　　除了榴槤冰皮月餅，唯港薈亦推出雙黃白蓮蓉月餅，以及不同提前訂購的早鳥優惠。只要在2025年9月22日或之前訂購，更可享以下提前訂購優惠：

訂購日期：即日起至2025年10月5日 （早鳥優惠至9月22日）

取貨日期：即日起至2025年10月5日 （貓山王榴槤冰皮月餅），2025年8月25日至10月5日（雙黃白蓮蓉月餅）

 

中秋禮品種類

優惠價（原價）

貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝）

HK$598HK$458

唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）

HK$468HK$368

天外天自家製XO

HK$258HK$228

天外天琥珀合桃

HK$218HK$188

天外天琥珀合桃三重彩

HK$648HK$448

*請於最少2天前預訂

訂購網址：www.hotel-icon.com

 

 

半島推芒果布甸月餅 芒果椰奶口感細膩

 

　　今年中秋，半島精品店全新推出「迷你芒果布甸味月餅」，以半島酒店備受歡迎甜點為靈感，在月餅中混合芒果和椰奶，揉合醇厚奶黃及清新熱帶果香。

 

 

　　當然，半島精品店亦推出了不同中秋禮盒，除了創新月餅，亦有其他經典口味月餅任君選擇。

 

中秋禮盒

內容物

售價

半島酒店七星伴月

雙黃白蓮蓉月餅 - 1

迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅 - 2

迷你奶黃月餅 - 2

迷你香片奶黃月餅 - 1

迷你鐵觀音奶黃月餅 - 1

迷你伯爵茶奶黃月餅 - 1

HK$728

星廚月餅禮盒

迷你夏威夷果仁桑椹奶黃月餅 - 4

迷你無花果蜜餞柑橘桂花合桃奶黃月餅 - 4

HK$998

珍選中秋禮物籃

迷你奶黃月餅 - 8

迷你奶黃及茶香月餅 - 6

開心果曲奇及碧根果曲奇 - 1

開心果白朱古力夾餅 - 1

雜錦黑朱古力片 - 16

半島特選氣泡茶 - 375毫升

普洱茶葉包 - 1

HK$2,588

臻選中秋禮物籃

迷你奶黃月餅 - 8

七星伴月- 1

開心果白朱古力夾餅 - 1

杏仁曲奇 - 8

雜錦黑朱古力片 - 24

XO辣椒醬 - 1

半島特選氣泡茶 - 750毫升

武夷高山祁門紅茶葉 - 1

HK$3,988

 

訂購網址：https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/mooncakes.html 

 

 

港麗酒店開心果月餅 最盡可享65折優惠

 

　　由葉庭中菜行政總廚特別推出，全新口味的「迷你馥香開心果月餅」，將優質伊朗開心果打磨成果泥後加入開心果醬及果碎，內餡細膩綿密。每顆月餅全程以純手工製作，為味蕾帶來別樣的驚喜與滿足，限量發售300盒，售完即止。

 

 

　　2025年9月7日或之前於酒店網上商店預購指定月餅可享75折優惠，禮物籃可享85折優惠，大量訂購月餅更可享高達65折優惠。

 

月餅禮盒

價錢

迷你馥香開心果月餅 - 8件裝

HK$518

迷你貓山王榴槤月餅 - 8件裝

HK$518

迷你奶黃月餅 - 8件裝

HK$508

雙黃白蓮蓉月餅 - 4件裝

HK$508

 

訂購網址：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/mid-autumn/mooncakes/

 

 

酒店聯乘藝術家皮忠 禮盒上作畫添風味

 

　　創意除了放在月餅口味上，還能放在包裝設計上。香港維港凱悅尚萃酒店與本地藝術家皮忠（Pei Chung）合作，其用心的水彩畫作保證讓你感受到視覺和味蕾的雙重衝擊。「香港凱悅尚萃酒店聯乘皮忠（Pei Chung）月餅禮盒」將限量發售，每盒$398。現可透過網上商店購買並於2025年9月8日至10月6日期間領取。數量有限，售完即止。

 

 

訂購網址：https://hyattcentric-hongkong.buys.hk/zh/mooncake-gift-box-2025?utm_source=TCPR 

 

 

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