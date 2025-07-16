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16/07/2025

拆解「秘密上市」的秘密

#理財 #經濟不停學
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　近年SHEIN的IPO之路一直廣受市場關注，主因其「獨角獸」性質，不管在哪個交易所上市，均對當地市場在市值、交投方面帶來明顯影響。雖然近年電商行業受到環球消費增長壓力增加、行業加劇競爭，以及全球貿易關係緊張等影響，均導致SHEIN的估值出現下降。但現時市場仍普遍認為SHEIN上市後的實質規模高達數千億港元的估值水平。

　　此外，本次SHEIN在港申請上市以「秘密上市」的模式，亦引起市場廣泛討論。事實上，在SHEIN申請在港上市之前，其已在英國申請上市，但進度不如理想。因此亦有觀點認為，SHEIN申請在港上市，是為了促使英國加快其上市審批進程。這背後動機或者只有SHEIN才真正知道，但本次想分析SHEIN為何在香港採用「秘密上市」的模式。

　　過去幾年，港股為促使更多企業來港上市，不時推出新措施，包括上市章節18A（未有盈利生物科技公司）、18C（特專科技公司）、19A（回港第二上市）等，符合這些特定條例來港上市的企業，均可申請秘密上市。而今年香港證監會及聯交所宣佈正式推出“科企專線”，並允許這些公司選擇以保密形式提交上市申請。

　　表面來看，SHEIN在香港申請新上市，似乎均不符合以上「秘密上市」模式的任何一條。但在筆者看來，SHEIN這次秘密上市，或是借住18C特專科技公司的形式上市。雖然SHEIN屬於電商平台企業，但其在運營、生產過程中所採用的智能化、數據化技術，有機會符合科技企業的性質。這與目前香港上市企業美團、同程旅行、美的等被視為科技企業的情況相近。（美團、同程旅行、美的現時均是恆生科技指數成分股）

　　另外或許會有投資者擔心秘密上市會影響資訊的透明化，但筆者認為這個制度並不會影響投資者對於資本市場公開、透明化的信心。因此秘密上市的秘密性，更多反映在上市前的階段，而上市後，公司的財務數據公開形式，與其他上市公司的一樣的。相反，由於秘密上市制度的存在，可以為擬上市企業帶來更大便利性，包括對關鍵技術信息的保護等。

　　此外，由於現時港股IPO市場氣氛較好，如果SHEIN成功獲批在香港上市，其集資規模有望達至與寧德時代相近的規模。

 

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