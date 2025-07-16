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16/07/2025

特朗普想靠穩定幣撐美元

#理財 #女子愛財 #美元 #特朗普 #零息債券 #穩定幣 #美債
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　上日提到，美國總統特朗普口口聲聲說要令美國再度偉大。但對於外國人來說，例如我們這些香港人，總感到他所做的一切，不但不能令美國再次偉大，反而動搖了全世界對美國的信心，以至對美元和美債的信心。

 

　　我和姊妹Lucy談到這個話題時，她就特別咬牙切齒，無他，她持有較多美元資產，尤其是她的人壽保單，主要都是美元保單。所以，她不斷反覆地問我還可不可以持有美元。

 

　　「我認為，妳毋須急於做決定呢！我告訴妳，事情還存在很多變數！」

 

　　「是嗎？那麼，是變好還是變壞呢？」

 

　　「兩種跡象都有，妳想聽哪一樣？」

 

　　「先聽壞的一面吧！」

 

　　「好的，妳有沒有留意財經新聞，幾個月前曾經傳出，美國總統特朗普想發行100年期的零息債券，甚至要求現在持有美債的投資者轉換成這些零息債券！」

 

　　「啊，這是甚麼來的？零息債券？我們買債券不是想收息嗎？哪會有債券不派息？」

 

　　「嗯，市場確實有這類不派息的債券，雖然不派息，但它是以折讓價出售的，即是本來值100元的債券，妳不用拿100元來買。舉個例，妳以七折的價錢，即70元就可買到值100元的債券；當債券到期時，妳會拿到100元，即是說，妳賺了30元，或30%，可能比妳每年收4至5厘利息更好呢！」

 

　　「啊，原來是這樣，但也要看幾多年後我才可以收到該100元呢，如果一年就收到，那就十分吸引了，因為年息有30厘呢！」Lucy開心地說。

 

　　「Lucy，看來妳也很興奮呢！我估計，特朗普也很興奮，因為零息債券的特點就是不派息，以現在美國大約36萬億美元的債務計，如果全部不用付息，美國就真的很容易偉大了。」

 

　　「嗯，原來他的如意算盤是這樣。但剛才妳說，他是想推100年期的零息債券？他是否瘋了，怎會有人願意買和換呢？最終的回報應該十分低呢！」

 

　　「正是呢！所以，我認為，這應該是天方夜譚來的。但妳也知道，特朗普確實是非一般的總統，可以無所不用其極，我們真的要密切關注這方面發展，因為如果真的這樣做，美國就等同賴債了！」

 

　　「是啊！那麼，好的方面又如何？」

 

穩定幣和其他加密貨幣的最大分別，是其背後有充足的儲備支持。(Envato)

 

　　「嗯，是這樣的。妳也應該聽過，特朗普是加密貨幣的支持者，除了大家較熟悉的比特幣之外，他也力撐穩定幣。穩定幣和其他加密貨幣的最大分別，是穩定幣背後有充足的儲備支持，所以才能稱為穩定幣，而其餘的加密貨幣都是靠個信字！而穩定幣的發行，就要以美元或美債作為支持，就好像我們發行港元紙幣一樣，必須有等值的美元支持一樣！」

 

　　「啊，妳的意思是，發行穩定幣的機構，要買入足夠的美元或美債才可以發行穩定幣，所以，穩定幣愈流行、愈普及，美元和美債就愈有支持？」

 

　　「是的！但這都是很初步的階段，我認為，兩方面的發展我們都需要關注，這確實對於美元和美元資產有著舉足輕重的影響！」

 

　　「明白呀，那麼，我不用急於決定應否減持美元資產？」Lucy又心急地問。（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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