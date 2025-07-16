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16/07/2025

69歲吳博君家中病逝，患漸凍人症7年遺體捐贈中文大學，成為「無言老師」

#娛樂新聞 #吳博君 #漸凍人症 #演藝人協會 #影視娛樂 #薛凱琪 #劉德華
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Text: wong lin lin rachel

　　資深演員吳博君，在2018年患上漸凍人症，曾經得到演藝人協會以及一班藝人協助度難關。不過近日傳來噩耗，遺孀證實他於7月2日傍晚家中離世，而喪禮已在14日完成，終年69歲。他生前曾表示不想為各人帶來麻煩，所以後事低調進行，待所有事情完結後才向外界公布。

 

 

　　吳博君在2018年被證實患上漸凍人症，之後生活就由患先天性小兒麻痺症的太太照顧，二人相依為命多年。吳太接受傳媒訪問時透露，吳博君離世前兩年，發現再患有膀胱癌，當時他的身體狀況未能承受電療、化療，醫生只能採用紓緩治療法，盡量令他減輕痛楚。而離世前，一直留家休養，吳太陪伴走到最後一刻。本身是天主教徒的他，喪禮在小教堂進行離別式。

 

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　　早年吳博君接受演藝人協會訪問時表示，生命無常，但在患病途上，身體開始變差，甚至半身癱瘓，大部分時間只能躺在床上，頸部及吞食肌肉無力，覺得絕望完全沒有出路，太太提議找演藝人協會幫助。後來不少藝人亦同時出手相助，收到很多暖心的援助，如劉德華、薛凱琪、薛家燕、張敬軒等人都出錢幫手，他說：「薛凱琪，佢唔認識我，我又唔認識佢，佢無端端畀一筆錢出嚟幫我，我真係估唔到。張敬軒，同佢唔熟，但佢諗都唔諗就畀我一啲錢助我度難關，好意外，點解個個都咁有心。」此外，艾威、黎耀祥和麥長青以及同期訓練班畢業的湯鎮業亦曾到醫院探望，為吳博君打氣。

 

 

　　正因為吳博君曾經獲得不少人協助，他亦遺愛世人，吳太表示，生前他已經簽紙，願望死後把遺體捐贈中文大學做無言老師。

 

 

　　在無線第8期訓練班畢業的吳博君，同期同學有湯鎮業、李成昌、廖啟智、陳敏兒等，他拍過不少經典劇集，在《笑傲江湖》曾演「桃谷四仙」 之一、《天龍八部》當中，吳博君飾演「風波惡」、《鹿鼎記》飾演吳三桂手下「武將楊溢之」等。在這些經典劇集中，他憑用心演技與特別造型令觀眾留下深刻印象：「作為一個演員，任何一個角色落到自己身上，你個責任就係要用你嘅心盡量演好、盡量發揮好，呢個就係應該做嘅事，唔好理個角色係大定細。」以往他曾演出過的作品，就是因為有吳博君用心的演出，才令劇集生色不少。

 

 

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