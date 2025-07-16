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16/07/2025

艾美獎提名公布：《生活割離術》角逐27個獎項，《混沌少年時》15歲童星入圍「最佳男配角」

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Text: wong lin lin rachel

　　國際電視界盛事《第77屆艾美獎》，香港時間昨日公布了提名名單，在串流平台Apple TV+播放的《生活割離術》最威水，角逐27個獎項，而Max播映的《企鵝人》則獲24項提名，相反在Netflix大熱播映的《魷魚遊戲3》則未有入圍。另外，在Netflix播出的《混沌少年時》（Adolescence）15歲英國童星Owen Cooper入圍角逐「最佳男配角」獎，與戲中父親Stephen Graham雙雙入圍。

 

Read more：Netflix《混沌少年時》一鏡到底拍攝掀話題！破收視紀錄、英國首相追看，4大賣點不容錯失

 

 

　　第77屆艾美獎將於香港時間9月15日於美國舉行頒獎禮，近日公布了入圍名單，串流平台Apple TV+和Max的劇集獲多項提名，以Apple TV+《生活割離術》角逐27個獎項最多，同一平台的《鬥戲影業》有23項提名。Max《企鵝人》（The Penguin）則獲24項提名及同一平台的《白蓮會》獲23個提名。

 

 

　　在戲劇組最佳劇集方面競爭激烈，有《生活割離術》、《安多》、《頭號外交官》、《最後生還者》、《極樂凶間》、《匹兹堡》、《翻盤特工隊》和《白蓮會》。至於喜劇類最佳劇集入圍角逐有《小學風雲》、《大熊餐廳》、《職業槍手》、《天作不合的我們》、《破案三人行》、《誠實治療法》、《鬥戲影業》和《低俗殭屍玩出征》。

 

 

　　Netflix受歡迎作品《魷魚遊戲3》則未有任何入圍，但《混沌少年時》就有共11項提名，飾演父親的Stephen Graham提名最佳迷你劇集男主角，並被視為今屆大熱。同時戲中15歲英國童星Owen Cooper，成為該組別最年輕入圍演員，他與同劇另一演員Ashley Walters爭奪「最佳男配角」獎，若Owen Cooper成功獲獎，到時他會成為這個獎項最年輕得獎者。

 

 

　　另外，美國流行曲天后Beyonce憑《Beyonce Bowl-NFL中場表演》（Beyonce Bowl）獲提名最佳綜藝直播特輯，這次是她第8次獲得艾美獎提名。美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）憑《鬥戲影業》（The Studio），首次以演員身份入圍喜劇組最佳客串男演員。而83歲夏里遜福（Harrison Ford）是從影以來首次獲提名，他憑《誠實治療法》（Shrinking）角逐劇情組別最佳男配角獎。

 

 

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