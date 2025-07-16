酷熱天氣持續37度，周日熱帶氣旋來襲狂風雷暴，離岸高地達8級烈風

好熱呀！依幾日出街食lunch熱到爆，皮膚感到猛烈太陽的高溫，天文台預計星期四及星期五將持續極端酷熱，大家記得補充足夠水分！至於周末天氣將有大轉變，因為熱帶氣旋逐漸增強並靠近華南沿岸，星期六稍後將開始狂風驟雨及雷暴，周日離岸及高地風力更達8級，即如8號風球風力！即睇香港九天天氣預報。

你已經覺得今日好熱？7月17日及18日（星期四及星期五）將持續極端酷熱，天文台指高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸。7月16日本港下午多處地區氣溫上升至35度左右。預料明早最低氣溫約29度，日間極端酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。

天氣持續酷熱37度

7月17日星期四大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫介乎28至35 °C，新界普遍最高達36度，上水更甚高達37度，吹西南風2至3級，局部地區有驟雨。

7 月17日星期四分區天氣預報

7月18日星期五天氣依然酷熱，市區氣溫28 至 34 °C，吹微風2級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。

7月18日星期五分區天氣預報

天文台指位於菲律賓以東的低壓區會發展為熱帶氣旋，預料會在本週後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數，受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。而該熱帶氣旋會在週末至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。受一道廣闊低壓槽影響，該區在下週中期仍有幾陣驟雨。

周日狂風雷暴 離岸高地達8級烈風

7月19日星期六有天氣開始轉壞的跡象，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。海有湧浪。由微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級，即三號風球風力，大家外出要小心！

7月19日星期六分區天氣預報

7月20日星期日市區氣溫介乎27至30°C，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。海有大浪及湧浪。吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級。根據蒲福氏風級表的詳細資料，8級風力屬烈風程度，平均風速為63至75公里，即達8號風球風力，大家切勿掉以輕心，最好留在安全地方。

7 月20日星期日分區天氣預報

7月21日下星期一返工的朋友，出門仍要帶備雨具，預計多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪。風勢仍然大，吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地達8級。