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16/07/2025

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘

#理財 #星展 #Mox Bank #收息 #生財有道 #定存 #數字銀行 #建行亞洲 #招商永隆
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　　近月港元觸發「弱方兌換保證」，金管局多番入市買港元，令本港銀行體系總結餘將於明日（17日）跌穿1000億元，降至864.29億元。港元拆息出現回升的趨勢，部分本地銀行上調定存息，招商永隆上調6個月港元定存年息至1.9厘，存額為10萬至1500萬元，適用於「即日快閃」定期優惠，只適用於今日（16日）10:00—19:00以新／現有資金辦理。

 

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘

（資料圖片）

 

　　建行亞洲上調3個月港元定存年息至1.55厘，起存額為100萬元，適用於客戶以新資金辦理。

 

　　星展上調3個月港元定存年息至1.2厘，起存額為5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新／舊資金辦理；「豐盛理財新客戶定存優惠」網上定期存款專屬優惠，全新或晉升客戶透過網上理財或Apps以新資金100萬—1000萬元開立3個月定期，可額外享0.1%年利率。

 

　　數字銀行Mox Bank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至0.7厘、1.4厘及1.8厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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