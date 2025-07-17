  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

17/07/2025

導演黃泰來病逝，終年75歲 與劉美君育有一仔一女 離婚後仍稱呼做「老婆」

#劉美君 #影視娛樂 #娛樂新聞 #婚姻 #黃泰來 #樂易玲 #林憶蓮 #逝世
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　香港導演黃泰來、亦是劉美君的前夫，昨日（16日）傳出因喉癌病逝，終年75歲，消息得到資深電影人田啟文證實。黃泰來執導不少經典的港產片，當中最受歡迎有《法內情》。戲如人生，他個人感情活一樣被受關注，他是無線高層樂易珍的初戀，亦是劉美君的首任丈夫。

 

Read more：69歲吳博君家中病逝，患漸凍人症7年遺體捐贈中文大學，成為「無言老師」

 

　　活躍於8、90年代港產片的黃泰來，不幸患喉癌病逝，終年75歲。他的父親黃堯是粵語片年代導演。黃泰來曾在佳藝電視和麗的電視任編導，在80年代加入邵氏電影拍戲，由張國榮、張曼玉、梅艷芳主演的《緣份》、鄭則士、梁家輝主演的《三狼奇案》也是他執導之作。90年代興起江湖電影，他就拍過《我在黑社會的日子》、《太子傳說》等，當中劉德華和葉德嫻主演的《法內情》最經典。去年，他則有監製電影《爭霸》。

 

 

　　黃泰來的感情生活，也像電影一樣精彩，原來他是無綫高層樂易珍的初戀男友，據當年報道指二人的戀情後因劉美君介入後分手，黃泰來迎娶了18歲的劉美君，婚後育有一子一女，並在1992年離婚，結束10年婚姻。劉美君之後經林憶蓮介紹，認識第二任丈夫，再婚後便定居美國及誕下一女，2008年向傳媒透露已再離婚。

 

 

　　劉美君曾接受訪問談及首任丈夫黃泰來，他以「大俠」、「浪子」形容對方。相信二人離婚後再見亦是朋友，她表示黃泰來離婚後，多年來也沒有改口，在人前仍然繼續稱呼她做「老婆」。她笑言就算知道對方是講笑，但也很開心。

 

 

　　現時，劉美君已經榮升做嫲嫲，她接受鄭丹瑞的YouTube節目《健康旦》訪問時，透露了個人感情生活。她曾表示已跟前男友德日混血兒Steve復合，自爆當年拍拖8年分手，原因是自己踏入更年期，當時只得53、54歲，情緒變得不穩定，很情緒化，還有點抑鬱，她不想經常跟男友吵架而決定分手。分手後，Steve仍然會照顧她的家人，事過境遷後他們也復合了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#劉美君 #影視娛樂 #娛樂新聞 #婚姻 #黃泰來 #樂易玲 #林憶蓮 #逝世
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk