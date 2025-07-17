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17/07/2025

分裂還是統一？敘利亞站在臨界線

#容我世說 #大國博弈 #國際評論 #敘利亞 #以色列 #土耳其 #美國
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　我在7月中剛結束敘利亞採訪行程，離開後不及數天，該國南部便發生德魯茲派和貝都因武裝爆發大衝突，政府派出軍隊平亂，卻迎來以色列轟炸大馬士革的軍事機構和總統府，脅迫敘利亞政府軍撤出南部，防止他們借機打壓德魯茲派這個敘利亞少數族群。但明眼人都看到，以色列其實是以保護德魯茲派為名，借機把南部連同戈蘭高地納入以色列的勢力範圍，擴大其所謂安全區，在敘利亞推演他的大中東計劃。

 

 以色列以保護德魯茲派為名，轟炸大馬士革的國防部總部大樓 (AP)

 

　　內塔尼亞胡曾言明，統一的敘利亞是沒有可能的。言下之意，他就是樂意見到四分五裂、非軍事化的敘利亞，成為他們眼中的失敗且虛弱的國家。事實上，從內戰發生一開始，多個大國包括土耳其、美國和以色列等在背後為反對派武裝撐腰，真正目的便是要肢解敘利亞，令敘利亞從現在到將來都無法威脅以色列，完完全全納入西方的管控之中。

 

　　就好像敘利亞西北部的伊德利卜省(Idlib)，與土耳其為鄰，內戰時為沙姆解放組織(HTS)和其他遜尼派聖戰組織的基地，而HTS便是現任過渡總統沙拉領導的武裝組織。去年12月8號變天後，這個省份便儼如土耳其的殖民地，外國人如有機會進入探訪，一定會驚訝地問：「它仍是敘利亞領土嗎？」現在的伊德利卜，所流行的交易貨幣不是敘利亞鎊，而是土耳其里拉，更甚者，該地到處都插滿土耳其國旗。

 

　　走在伊德利卜街頭上，很容易會碰上土耳其人，還有好些來自中亞的武裝分子，例如吉爾吉斯等，最令中國擔憂的疆獨武裝「東突厥斯坦民族革命陣線」，亦是盤踞在伊德利卜這個聖戰基地，並是HTS其中一支武裝，有份為沙拉打下江山，聽聞他們就是受訓於土耳其，並由土耳其派到這裏把守，看來伊德利卜已自成國中之國。而德魯兹派聚居的南部蘇韋達省(Suwayda)，在以色列扶植下，相信很快便又會成為國中之國，再加上受美國支持的東北部庫爾德族地區，這三個地區在敘利亞鼎足而立。

 

 在伊德利卜，流行的貨幣居然是土耳其里拉，不是敘利亞鎊。(AP)

 

　　今年3月在西部沿海城市，曾發生大屠殺，驚動國際媒體紛紛報道。沿海城市為少數派系阿拉維派的聚居地方，阿拉維派為前朝阿薩德家族的宗教派系，敘利亞變天後，國際傳媒極為關注過渡政府怎樣看待這個少數派之地，這也確是遜尼派總統沙拉的重大考驗，亦是民主的探測針。無奈的是，新政府成立沒有多少天，阿拉維派聚居的兩個城市拉塔基亞(Latakia)和塔爾圖斯(Tartous)隨即爆發屠殺醜聞，沙拉雖否認是政府所為，但劊子手當中的確有政府軍和親新政府聖戰者。

 

　　我在敘利亞時，便有親身前往塔爾圖斯了解究竟。塔爾圖斯的市區不大，當地人告訴我屠殺主要發生在城市以外的村莊，因為城市有三成人口是遜尼派，劊子手恐誤中副車，因此便集中在99%是阿拉維派農民居住的村莊進行殺戮。一名受害人家屬向我哭訴說，德魯兹派有武器，有以色列撐腰，阿拉維派卻是手無寸鐵毫無援助的少數派系，面對今年3月的屠殺，他們可說是毫無還擊之力，任人屠宰。

 

　　屠殺過後，有錢的阿拉維派大部分已逃出敘利亞，沒有能力逃跑的阿拉維派老百姓也在不斷想辦法離開這個危險之地。他們表示不信任新政府，新政府雖然表示會調查屠殺事件，但至今未有結果，令他們認為新政府有份參與屠殺，目的是要有300多萬人的阿拉維派消失，或離開敘利亞。

 

塔爾圖斯今年3月曾發生大屠殺，劊子手包括政府軍和親新政府聖戰者。(AP)

 

　　在塔爾圖斯的地中海海旁大道上，懸掛著多幅新的敘利亞國旗，同時也有沙姆解放組織的白底黑字旗幟隨風飄揚，旗幟上寫著「真主偉大」，與「伊斯蘭國」黑旗甚為相似，只是顏色不同。世俗化的阿拉維派恐怕敘利亞慢慢變成不容異己的伊斯蘭主義國家，其他派系則各有想法。

 

　　敘利亞如何維持一個民族及宗教多元的統一國家，在大國的不斷介入干擾下，相信已到了一個臨界點。新政府極力表示要統一國家，可是近期的發展卻邁向分裂，脆弱的新政府如何安內及怎樣平衡外部勢力，實在非常不容易。而這個國家的走向，卻又是塑造中東地緣秩序的關鍵。 

 

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