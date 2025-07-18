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18/07/2025

7月暑假新戲：陳可辛《醬園弄．懸案》，章子怡毁容式演出 鄭中基《阿龍》延至9月上映

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Text: wong lin lin rachel

　　暑假檔期仍然有不少適合一家大細入戲院睇的電影，當中經典卡通角色藍精靈，以及名偵探柯南，仍有不少支持者。而陳可辛執導的懸疑電影《醬園弄．懸案》，由章子怡主演女主角手刃親夫的血案故事。而鄭中基新戲《阿龍》，原本4月上映，但因各種情況下改期，電影公司現宣布即將會在9月4日上映。

 

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至於7月中的暑假檔期，主力仍然是外語片，而且動漫故事也較多，當中《藍精靈大電影》更是很多大人戲迷的集體回憶。而《名偵探柯南 獨眼的殘像》是大眾熱愛的偵探故事和角色。

      

　　1.《醬園弄．懸案》

 

　　陳可辛導演繼《 甜蜜蜜》、 《 投名狀》、 《 中國合伙人》、 《 親愛的》及《 奪冠》後，打破傳統犯罪片敘事框架，將人性與大時代變遷交織，拍成這套《醬園弄．懸案》。電影由章子怡飾演40年代上海弄堂深處被控謀殺肢解親夫的無名婦人詹周氏，以「毀容式」造型演繹出大時代夾縫中挣扎求生的小人物，前所未見的震撼演出！

 

 

　　故事講述，1945 年，上海新昌路小巷「醬園弄」中驚現駭人血案，瘦弱女子詹周氏（章子怡 飾）手刃親夫詹雲影（王傳君 飾）更碎屍16 塊，並留在案發現場被上海市輔警察局長薛至武（雷佳音 飾）逮捕。案情看似明朗，唯獨屍體頭顱不知所終，真相一直撲朔迷離，輿論更是眾說紛紜，血案背後眾人相繼登場：樓下算命的宋瞎子（易烊千璽 飾）、鎖匠何慧賢（大鵬 飾）、獄中的大姐大王許梅（楊冪 飾）、離婚劇作家西林（趙麗穎 飾）等，所有人的命運都將被這宗殺夫懸案改寫。

 

　　2.《舊年暑假搞乜鬼》（I Know What You Did Last Summer）

 

      由《怪奇物語》、《外灘探秘》的Madelyn Cline、《Bodies Bodies Bodies》的Chase Sui Wonders、《小魚仙》王子Jonah Hauer-King等年輕演員主演的電影。1997年上映《舊年暑假搞乜鬼》已經成為經典，宣布重拍延續美國恐怖血腥片的風格，導演把戲中最標誌性的武器魚勾來創作進階版。

 

 

　　同時，製作人為向原版電影致敬，將電影中由Sarah Michelle Gellar 飾演的角色Helen Shivers中的經典死亡橋段加以創新。角色逃避重重難關，最後被漁夫突擊殺死一幕，將會是升級恐怖效果，今次還特別設計一個俱樂部場景，在那裏展開一場致命的貓捉老鼠遊戲。

 

3.《小婦人尋夫記》

 

 

　　踏上喜馬拉雅山脈，來一趟靈性療癒之旅。尼泊爾與西藏交界處的小村莊，仍保留著一妻多夫的習俗。佩瑪嫁給三兄弟，與老大札西恩愛無比。札西遠赴拉薩經商數月，佩瑪發現腹中懷有新生命，謠言傳到遠方，札西索性自我放逐。為了自證清白，佩瑪決心踏雪尋夫，不覺也踏上自我發現之途。走進曠野、翻越海拔6000尺的山脈，藍天白雪映照著真心，何處方可通往遠離紛擾的淨土香巴拉。

 

　　另外，還有以下3套動漫電影，當中有經典卡通角色藍精靈以及日本偵探小說的柯南，這些有趣可愛角色各有捧場客，入戲院來一次回憶之旅。

 

4.《藍精靈大電影》

 

 

5.《名偵探柯南 獨眼的殘像》

 

 

6.《被贈與的未來》

 

 

另外，由鄭中基（Ronald）自編自導自演的電影《阿龍》，原本安排4月上映，但因各種情況下改期，電影公司現宣布將在9月4日上映。故事講述王龍（鄭中基 飾）與八歲女兒王螢（傅舜盈 飾）相依為命，要背負前妻的賭債，父女生活潦倒，還清債務後王龍帶女兒去泰國旅遊，但不幸在旅程中女兒被拐子集團擄走。痛失女兒的阿龍為了留在泰國，與泰國華僑阿蘭（周秀娜 飾）再婚，兩年來用盡方法打聽拐子集團的消息，不惜犧牲一切化身成雙手沾血的復仇者。

 

 

 

　　鄭中基其中一個主要拍檔，是小演員傅舜盈，二人由香港到泰國主要場口都在一起，短短兩個多月的拍攝期間，令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。鄭中基大讚「女兒」演技令人感動，被拐走一幕看著都肉痛。而傅舜盈今次去泰國拍攝，亦有苦有樂，第一次騎真馬覺得很好玩，但被拐走一幕，印象難忘：「最辛苦就是我被壞人捉了，被困在鐵籠裏面，當時的氣氛很恐怖，我感到很害怕和辛苦，我真的很驚慌，拍完一兩次之後，我忍不住的哭了，而且哭了很久，因為那感覺太令我不安和驚慌，最後導演和Ronald哥哥安撫我，讓我平復過來才能繼續拍攝。」

 　　

 

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