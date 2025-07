7月暑假新戲：陳可辛《醬園弄．懸案》，章子怡毁容式演出 鄭中基《阿龍》延至9月上映

暑假檔期仍然有不少適合一家大細入戲院睇的電影,當中經典卡通角色藍精靈,以及名偵探柯南,仍有不少支持者。而陳可辛執導的懸疑電影《醬園弄.懸案》,由章子怡主演女主角手刃親夫的血案故事。而鄭中基新戲《阿龍》,原本4月上映,但因各種情況下改期,電影公司現宣布即將會在9月4日上映。





至於7月中的暑假檔期,主力仍然是外語片,而且動漫故事也較多,當中《藍精靈大電影》更是很多大人戲迷的集體回憶。而《名偵探柯南 獨眼的殘像》是大眾熱愛的偵探故事和角色。





1.《醬園弄.懸案》

陳可辛導演繼《 甜蜜蜜》、 《 投名狀》、 《 中國合伙人》、 《 親愛的》及《 奪冠》後,打破傳統犯罪片敘事框架,將人性與大時代變遷交織,拍成這套《醬園弄.懸案》。電影由章子怡飾演40年代上海弄堂深處被控謀殺肢解親夫的無名婦人詹周氏,以「毀容式」造型演繹出大時代夾縫中挣扎求生的小人物,前所未見的震撼演出!

故事講述,1945 年,上海新昌路小巷「醬園弄」中驚現駭人血案,瘦弱女子詹周氏(章子怡 飾)手刃親夫詹雲影(王傳君 飾)更碎屍16 塊,並留在案發現場被上海市輔警察局長薛至武(雷佳音 飾)逮捕。案情看似明朗,唯獨屍體頭顱不知所終,真相一直撲朔迷離,輿論更是眾說紛紜,血案背後眾人相繼登場:樓下算命的宋瞎子(易烊千璽 飾)、鎖匠何慧賢(大鵬 飾)、獄中的大姐大王許梅(楊冪 飾)、離婚劇作家西林(趙麗穎 飾)等,所有人的命運都將被這宗殺夫懸案改寫。

2.《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)

由《怪奇物語》、《外灘探秘》的Madelyn Cline、《Bodies Bodies Bodies》的Chase Sui Wonders、《小魚仙》王子Jonah Hauer-King等年輕演員主演的電影。1997年上映《舊年暑假搞乜鬼》已經成為經典,宣布重拍延續美國恐怖血腥片的風格,導演把戲中最標誌性的武器魚勾來創作進階版。

同時,製作人為向原版電影致敬,將電影中由Sarah Michelle Gellar 飾演的角色Helen Shivers中的經典死亡橋段加以創新。角色逃避重重難關,最後被漁夫突擊殺死一幕,將會是升級恐怖效果,今次還特別設計一個俱樂部場景,在那裏展開一場致命的貓捉老鼠遊戲。

3.《小婦人尋夫記》

踏上喜馬拉雅山脈,來一趟靈性療癒之旅。尼泊爾與西藏交界處的小村莊,仍保留著一妻多夫的習俗。佩瑪嫁給三兄弟,與老大札西恩愛無比。札西遠赴拉薩經商數月,佩瑪發現腹中懷有新生命,謠言傳到遠方,札西索性自我放逐。為了自證清白,佩瑪決心踏雪尋夫,不覺也踏上自我發現之途。走進曠野、翻越海拔6000尺的山脈,藍天白雪映照著真心,何處方可通往遠離紛擾的淨土香巴拉。

另外,還有以下3套動漫電影,當中有經典卡通角色藍精靈以及日本偵探小說的柯南,這些有趣可愛角色各有捧場客,入戲院來一次回憶之旅。

另外,由鄭中基(Ronald)自編自導自演的電影《阿龍》,原本安排4月上映,但因各種情況下改期,電影公司現宣布將在9月4日上映。故事講述王龍(鄭中基 飾)與八歲女兒王螢(傅舜盈 飾)相依為命,要背負前妻的賭債,父女生活潦倒,還清債務後王龍帶女兒去泰國旅遊,但不幸在旅程中女兒被拐子集團擄走。痛失女兒的阿龍為了留在泰國,與泰國華僑阿蘭(周秀娜 飾)再婚,兩年來用盡方法打聽拐子集團的消息,不惜犧牲一切化身成雙手沾血的復仇者。

鄭中基其中一個主要拍檔,是小演員傅舜盈,二人由香港到泰國主要場口都在一起,短短兩個多月的拍攝期間,令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。鄭中基大讚「女兒」演技令人感動,被拐走一幕看著都肉痛。而傅舜盈今次去泰國拍攝,亦有苦有樂,第一次騎真馬覺得很好玩,但被拐走一幕,印象難忘:「最辛苦就是我被壞人捉了,被困在鐵籠裏面,當時的氣氛很恐怖,我感到很害怕和辛苦,我真的很驚慌,拍完一兩次之後,我忍不住的哭了,而且哭了很久,因為那感覺太令我不安和驚慌,最後導演和Ronald哥哥安撫我,讓我平復過來才能繼續拍攝。」