日本人氣雜貨店3COINS銅鑼灣開幕，商品低至18元，逾2500款商品及香港限定款

日本人氣雜貨店3COINS於銅鑼灣7月18日正式開幕！香港3COINS主打「與日同價」及「搶買價」，所有商品均以親民價發售。店內設七大主題區，包括家居、季節用品、廚房、收納、洗衣、雨具、戶外用品，逾2,500款商品，更設有每月輪換兩次的新品專區、服飾及配飾專區、男士專區，方便顧客找到生活所需！

七大主題區逾2,500款商品 新品專區隔週輪換

3COINS在銅鑼灣希慎廣場正式開幕，3COINS在日本以價格親民聞名，就算來到香港也不例外，3COINS香港將會保持一貫價格，以「與日同價」的理念推出「搶買價」。店內設有七大主題區以及超過2,500款商品發售，種類繁多，目不瑕給。

防潑水襪 HK$18

各款拖鞋 HK$30

晴雨天雙用傘 HK$60

店內更設有新品專區、服飾或配飾專區、男士專區，每兩週輪換商品，持續為顧客帶來新產品，保持新鮮感的同時能讓各位活出日系風格。

迷你男士銀包 $36

冰感頸巾 HK$72

兩款大風量風扇 HK$180

7款香港限定商品 買滿指定金額即送限量精品

為紀念3COINS首次登陸香港，3COINS更特別推出了七款香港限定商品，讓各位顧客能以日本優惠價格，買到香港限定的心水商品。即睇有咩香港限定商品必買！

香港限定版 折疊遮袋 HK$30

香港限定版 3WAY旅行手提袋(承重8kg) HK$90

為慶祝3COINS在香港首店的開幕，在7月18日至7月21日，顧客凡買滿港幣100元即可獲贈3COINS日本環保袋一個，每日限量100份，送完即止。

環保袋可折疊收納，購物必備良物

7月22日至8月3日，買滿港幣300元即可獲贈3COINS香港實體店限定版環保袋一個，每星期限量200個，先到先得，送完即止。

融入本地設計，長青色百搭潮流風格

3COINS香港

地址：銅鑼灣希慎廣場B2層B209B & B210-B212舖



