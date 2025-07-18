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18/07/2025

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #鮑威爾 #特朗普 #減息 #聯儲局
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　美國總統特朗普和他的MAGA（讓美國再次偉大）幹將們，發動了前所未聞的，針對聯儲局的政治圍攻，似乎主席鮑威爾禍國殃民，一天不被炒，美國一天不會好。

 

　　特朗普本人一再羞辱聯儲局主席鮑威爾，公開臭罵這位掌管美元利率政策的獨立機構決策者，是慢三拍的「遲鈍鮑」，惡毒地稱之為「笨蛋」、「白痴」，而且還不斷釋放信息，威脅要解僱他。

 

（左）聯儲局成特朗普攪權的絆腳石；（右）鮑威爾遭到特朗普班子的政治圍攻。（美聯社）

 

總統對鮑威爾「文攻武嚇」

 

　　特朗普的重臣們也跟在後面起哄，例如財長貝森特多次表態，認為鮑威爾應該辭職。美國聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)甚至使出了「陰招」，指控鮑威爾在聯儲局大樓翻新項目上欺騙國會，要求國會就他的誠信展開調查。

 

　　特朗普及其高官們對鮑威爾釋出的訊號是赤裸裸的：「如果你拒絕下台，我們自有更狠惡的辦法趕你走。」於是，鮑威爾每天一睜開眼，就會聽到總統、部長、局長們對他的「文攻武嚇」，並且要提心吊膽地觀望國會是否對其展開誠信調查。

 

　　鮑威爾只是一名金融技術官僚，手中掌管的無非是一堆經濟數據，而特朗普班子卻掌握了操弄政治的權力與手段，他能不怕嗎？所以外間開始熱議，鮑威爾屈從於政治壓力，主動離場的日子不遠了。

 

　　特朗普對鮑威爾的仇口，表面上是因為聯儲局拒絕按其要求減息——特朗普告訴美國公眾，在減息問題上，通脹不構成障礙；而鮑威爾為首的聯儲局金融專業官僚，卻認為還沒有數據來支撐特朗普的樂觀意見。而事實上，特朗普要操弄政治，而鮑威爾卻和他擺起了數據，才是雙方矛盾的核心所在。

 

鮑威爾獲得聯儲局金融官僚支持（美聯社）

 

「政治」與「數據」的鬥爭

 

　　特朗普手握政治大權，他只要任何時候在社交網站發一條帖，例如暫緩關稅戰、對伊朗發出空襲警告，或是對普京表達不滿，都可能導致金融市場的升跌，以及經濟基本面的變化。但鮑威爾不具備這種政治操控權力，他甚至無法預知特朗普會在下一步宣布甚麼，因此他只能根據可掌握的經濟數據來作出專業判斷。

 

　　結果在利率問題上，特朗普的「政治」，被鮑威爾的「數據」堵住了。從特朗普的角度來說，他擁有影響通脹走勢的政治手段。例如，雖然他今天給各國開出了高達50%的關稅，從數據上看，或從經濟層面的邏輯上來看，是肯定會推高美國通脹的，但特朗普其實手握政治權力，在任何時候都可以宣布暫緩執行關稅，或是豁免某類關稅。

 

　　因此，特朗普把美國的利率政策，視為其政治手段之一。他今天需要在短期內，透過減息政策為美國經濟打一劑強心針，對外增強他打贏關稅戰的實力，對內則配合《大而美》減稅法案，實現減稅減息，鞏固其意識形態同溫層支持。

 

經濟數據飄忽不定

 

　　但這只是特朗普的政治目的與手段，而非聯儲局的經濟職能與判斷。即使是從當前已知的經濟數據來說，美國應否減息的理據也是飄忽不定的。例如最新公布的數據，就說明在沒有減息的情況下，美國經濟表現也超出了預期。

 

巴西舉行反關稅示威（美聯社）


　　其中，6月零售銷售數據按月增長0.6%，遠超市場預期的0.1%，反映消費動力仍然充足。此外，上周新領失業救濟人數降至22.1萬人，較前一周減少7000人，明顯優於市場預期的23.5萬人。換言之，數據支持鮑威爾等聯儲局高層的判斷，即美國經濟仍然穩健，還有時間與空間觀測通脹趨勢。

 

　　聯儲局在剛剛公布的經濟褐皮書中，重申了對關稅戰的擔憂。一方面，此前的經濟數據向好，可能是商界及消費者在關稅戰暫緩期搶閘交易的結果；而另一方面，由於特朗普宣布鐵定在8月1日實施，鮑威爾及其大多數同僚的觀點是一致的，即有必要在減息問題上再等一等，等待關稅實施後的經濟及通脹數據出爐。

 

　　公平地說，鮑威爾的「慢三拍」是有切身原因的。他早在特朗普首個任期被任命為聯儲局主席，歷經特朗普兩個任期，中間還夾插了拜登一任，算得上是游走於民主、共和兩黨總統間的「三朝元老」。相較於格林斯潘、伯南克和耶倫等前任，鮑威爾資歷最淺，但就是勝在「聽話」。

 

　　他在特朗普首個任期遇上新冠疫情，結果在白宮壓力下表態支持寬鬆政策。輪到拜登上台，他又在耶倫的「護航」下，進一步支持寬鬆政策，以配合民主黨政府的7萬億美元「重建美好未來方案」。誰不記得當時鮑威爾跟在耶倫後面，不斷安撫市場稱美國不會出現惡性通脹。結果在2022年6月，美國通脹衝上9.1%的峰值，為1981年以來最大漲幅。

 

　　總統要求以政治的眼光來看利率，但通脹衝頂之時，卻是聯儲局主席承擔罵名。是以自從特朗普重返白宮之後，鮑威爾一改過去的「老好先生」形象，在白宮的政治打壓下硬起來了。因為這一回他再跟從白宮的政治漩渦起舞，就極可能在美國經濟興衰史上，留下永久的罵名。

 

　　反觀特朗普，減息才不是最重要的事：他明天靈光一閃，又可能要求加息了。核心中的核心問題在於，特朗普以帝王自居，而獨立運作的聯儲局成了令他不快的絆腳石。一些潛在的新主席人選，已經洞悉了特皇的心思，開始高調附和，美國就該減息。看來，鮑威爾去職之日，即是聯儲局獨立地位崩解之時。

 

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