張敬軒擔任陳慧琳個唱嘉賓， 大讚近睇零皺紋 向前輩學保養心得

陳慧琳入行30周年，近日於紅館舉行一連五場《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》，每晚都請來不同歌手擔任特別嘉賓。日前，她邀請了張敬軒上台合唱，貪靚的張敬軒見到陳慧琳保養得宜，忍不住追問凍齡保鮮方法。

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陳慧琳（Kelly）與張敬軒在當晚演出合唱《風花雪》，二人心有靈犀襯到絕，同時穿上粉紅色服裝，手牽手漫步舞台合唱。唱畢後，張敬軒大讚Kelly美麗動人，近距離也看不到一絲皺紋，問她是否因為從不發脾氣，Kelly笑答：「真的很少事情能讓我生氣。」

張敬軒更表示今次做嘉賓，其實專程來「報恩」，他特別感謝Kelly和她的經理人鍾珍一直支持，表示每次自己開演唱會邀請Kelly擔任嘉賓，兩人都非常支持。他更幽默說道：「以前做後輩歌手的嘉賓時，總聽到一句話，今晚終於輪到我說了，『我從小就聽你的歌長大！』在後台聽到你的每首歌都很感動，謝謝你和雷頌德創作了這麼多好聽的歌，陪伴我和許多觀眾度過人生中的黃金時代。」

今次Kelly演唱會的藝術總監奚仲文對細節要求極高，從舞台設計到視覺效果都力求完美，並要求每樣舞台裝置都要大，Kelly因而形容為「枱面風光，台下逼爆倉」。其中在演唱《薰衣草》時，舞台效果更是令人驚艷，四層高的LED Wall呈現出從日出到日落的薰衣草田美景，同時台上更佈置了巨型薰衣草田裝置，與Kelly的演出相互映襯，營造出浪漫唯美的氛圍，讓觀眾一起融入花海之中。

至於一向寵粉的Kelly，這次演唱會的一大亮點是兩條可升降的延伸天橋，既能照顧山頂觀眾，也能近距離與中價位區域的觀眾互動。昨晚Kelly更呼籲粉絲暫時放下電話，與她一起拍攝大合照留念，因為下次紅館演唱會可能又要等10年，才能與歌迷再見面。