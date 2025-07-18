GODIVA X LABUBU軟雪糕及奶昔聯乘系列登場，粉絲必收LABUBU造型不銹鋼茶匙

可愛的LABUBU進軍甜品界！FANS準備就緒朝聖！今次是朱古力品牌GODIVA與LABUBU 聯乘推出一系列雪糕及奶昔，以「森林精靈」LABUBU的奇幻故事為創作靈感，LABUBU的俏皮配色，以繽紛搶眼的莓果紅及堅果綠的色彩配搭，設計出三款軟雪糕及兩款奶昔，表層都鋪滿凍莓果乾，將覆盆子、蔓越莓、藍莓及草莓中的酸甜滋味與濃厚的朱古力配搭，最搶眼當然是插在軟雪糕上的聯乘不銹鋼茶匙，趣緻LABUBU造型，必成粉絲入手目標，還有藝術家龍家升的經典畫作作包裝，打卡一流！



GODIVA X LABUBU黑巧克力味軟雪糕 $75

醇厚黑朱古力味軟雪糕入口香濃軟滑，頂層鋪滿香脆的凍莓果乾與口感鬆脆特別的開心果麵包絲醬，三重口感交織下，酸甜滋味。



GODIVA X LABUBU香草白巧克力味軟雪糕 $75



GODIVA X LABUBU雙重巧克力味軟雪糕 $75



GODIVA X LABUBU黑巧克力奶昔 $59

醇厚可可香氣帶來冰涼的夏日滋味享受，以馥郁果香的凍乾莓果與開心果麵包絲醬兩種極致口味點綴，口感層次豐富。



GODIVA X LABUBU牛奶巧克力奶昔 $59

幼滑香濃牛奶朱古力在沁涼口感下，更顯醇厚滋味。凍莓果乾與開心果麵包絲醬增添一絲微酸果香與堅果焦香。



吃罷軟雪糕，當然要把LABUBU造型不銹鋼茶匙收藏啦！

GODIVA X LABUBU軟雪糕及奶昔聯乘系列

推出日期：7月22日起

售賣點：香港GODIVA專門店