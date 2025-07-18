增加網店流量必勝公式：5 步寫出吸睛Meta Title與Description，提升網站點擊率

早前我們分享過技術 SEO 全攻略，在競爭激烈的電商市場中，要讓網站內容被 AI 高效抓取，Meta Title 和 Meta Description 可說是關鍵！它們就像實體店的招牌與廣告文案 —— 據統計，85% 的用戶會點擊首頁中符合預期的內容。因此，優化這兩項元素是網店 SEO 的基本功，直接影響搜尋排名與流量。

甚麼是 Meta Title 與 Meta Description？

Meta Title 是搜尋結果中顯示的藍色標題，作用是吸引用戶點擊及告訴搜尋引擎「這個頁面是關於甚麼的」；Meta Description 則是標題下方的灰色簡介，它的核心作用是補充說明頁面價值，幫助用戶判斷 「這個頁面是否符合我的需求」。兩者同屬 HTML Meta Tags（網站與搜尋引擎的「溝通語言」），是影響曝光率與點擊率最直接的元素。

從技術角度看，Meta Title 的代碼格式為：<title>頁面標題內容</title>，通常位於 HTML 文件的<head>標籤內。 它不屬於頁面可見內容（不會顯示在正文裏），但會被所有主流搜尋引擎優先抓取和解析。

而Meta Description 的代碼格式為：<meta name=“description” content=“頁面描述內容”>，同樣位於<head>標籤內。 雖然搜尋引擎明確表示 Meta Description 不直接影響排名，但它通過影響點擊率間接引導流量，而流量數據又是搜尋引擎評估頁面價值的重要參考，因此其重要性不容忽視。

常見 HTML Meta Tags 簡介

Meta Title 和 Meta Description 同屬 HTML Meta Tags 的一部分，常見的 Meta Tags 還包括 Canonical URL（標準網址）、Charset（字元編碼）、Viewport（視窗設定）等，優化這些標籤能讓網站更易被搜尋引擎識別與分類。

常見的 HTML Meta Tags：

● Title & Description（標題與描述）

● Canonical URL （標準網址）

● Charset（字元編碼）

● Viewport（視窗）

● Robots

● Hreflang（語言設定）

為何要優化 Meta Title 與 Meta Description？

Meta Title 和 Meta Description 就像搜尋引擎結果中的「名片」，撰寫吸引人的標題和內容可以幫助我們：

● 提升搜尋排名：清晰的標題含有相關關鍵字，有助搜尋引擎準確理解內容並提升排名。

● 增加點擊率（CTR）：吸引且明確的描述能夠提升用戶點擊，從而提升網店的自然流量。

● 改善用戶體驗：準確的標題和描述能使使用者進入網站前即能掌握內容，降低跳出率（Bounce Rate）。

Meta Title 及 Meta Description 撰寫技巧：新手也能學會的公式與範例

1. 清晰描述內容，融入品牌名

標題與內容不符不僅會讓用戶失望，還可能被搜尋引擎降權。因此建議明確描述頁面主題，幫助使用者和搜尋引擎快速理解網頁內容，並加入品牌名稱增強網站的識別度！

● 公式範例：品牌名稱 + 產品／服務 + 關鍵字

● 實際範例：掌舖Boutir（品牌名稱）技術SEO（服務名稱）全攻略，0 技術也能輕鬆優化網店流量（關鍵字）！

2. 善用數字與行動導向用語

在 Meta Title 中加入年份或數字，例如「2025 旅遊熱點…」或「8 款必買新品…」，不僅能讓使用者感覺內容經過整理或具備最新資訊，從而增加點擊意願，同時能捕捉相關關鍵字流量，提升搜尋排名。

● 公式範例：數字 + 主題 + 吸引點

● 實際範例：2025（數字）電商白皮書（主題）｜免費電子報告（吸引內容）

3. 關鍵字前置，保持完整

將 Meta Title 與關鍵字緊密結合能有效提升電商網站的搜尋排名。由於 Title 的前半段對搜尋引擎的權重較高，將關鍵字融入並置於標題前段，是提升 SEO 成效的實用技巧。此外，為符合搜尋引擎的判定邏輯，關鍵字應保持完整，避免拆解。例如，若關鍵字為「賣咩最賺錢」，標題使用「賣咩嘢最賺錢」會被搜尋引擎視為不同詞彙，因此需特別注意關鍵字的精確性。

● 公式範例：關鍵字 + 吸引用戶的描述

● 實際範例：賣咩最賺錢（關鍵字 ）想開網店賣食品賺錢（吸引用戶的描述）？3分鐘學會重點法規

4. 簡潔為上，避免過度堆砌關鍵字

Meta Title 的長度和關鍵字密度需遵循以下原則：長度控制在 55-60 個字符（約 25 個中文字），確保品牌或重要資訊完整顯示。否則就如下圖所示，無法正確顯示完整標題。關鍵字占比 10-15% 即可，過度堆砌會被搜尋引擎處罰，也會降低閱讀體驗。Meta Description 的顯示限制約為 120-160 個字元（中文約 60-80 字），過長會被截斷，過短則無法傳遞有效資訊。

5. 避免所有頁面用相同描述，忽視「個性化」需求

很多網站為圖省事，給所有頁面設置相同的 Meta Title 和 Description，這種做法會讓搜尋引擎無法區分頁面主題，導致排名下滑。 每個頁面的主題和內容不同，需針對性撰寫描述。 例如產品頁應突出「價格、優惠、特點」等。

掌舖網店的技術 SEO 優勢

撰寫 Meta Title 與 Description 是網店被看見的關鍵，掌舖內建的 SEO 功能讓你輕鬆設定這兩項標籤，無需技術背景也能優化排名。

除此之外，掌舖系統會自動處理其他技術 SEO 細節：圖片壓縮、程式碼優化、伺服器加速（確保頁面載入時間 < 3 秒），還會自動添加 Canonical 標籤、Hreflang 語言設定等 Meta Tags。讓你專注經營，輕鬆實現高效運作。

透過以上介紹，相信大家已經學會如何撰寫有效的 Meta Title 與 Meta Description。記住：好的標題像「鉤子」，能抓住用戶注意力；好的描述像「說明書」，能清晰傳遞價值。大家不妨花 10 分鐘優化這兩個元素，或許能帶來流量翻倍的效果。若想了解更多 SEO 及網店經營的知識，可以緊貼掌舖學堂的SEO相關文章。