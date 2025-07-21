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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

21/07/2025

2025年香港文憑試狀元新趨勢

#港台評論 #港是港非 #DSE #AI #醫科
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　香港中學文憑試(DSE)放榜日歷來是社會焦點，而2025年誕生16位狀元，包括1位「終極狀元」、10位「超級狀元」及5位「狀元」，人數打破歷屆紀錄，發展出「狀元盛事」。然而，人們今年焦點往往放在終極狀元如何「牛逼」，反而忽略了一些細節，及其帶出的新趨勢。

 

　　第一項新趨勢是頂尖學生已善用AI幫助學習，以提升學習效率，事實證明相當有效。今年有狀元不約而同地將AI納入考試工具，超級狀元濮愷俊接受訪問時指出，會利用AI平台生成精簡筆記，通過AI重組龐雜知識體系；終極狀元王海博表示，會以AI整理學科資料，將經濟科自修難度降低；其他同學則無明言，但筆者估計他們或多或少都會用AI幫助學習。雖然暫時未有具體數據支持，但筆者相信，狀元數量增加與AI學習模式有很大關係，更可以推斷未來會有更多狀元產生，同時更多出自非傳統名校，今年榜眼亦多達33人，未來狀元或達到數十人，也絕不出奇。同時，未來一定會發展出AI的DSE學習模式，學習會變得更容易。

 

今年有狀元以AI生成精簡筆記及整理學科資料，幫助考DSE。(Envato)

 

　　另一項新趨勢就是考試內容微調後，男狀元數量上升。自從推出DSE後，傳統男校的成績大不如前，因為男生不擅長通識及中文科。但通識科於2021年改制為「公民與社會發展科」，中文科評核持續優化及重新加入範文，令讀理科的男生更易突圍。教育界解釋，核心科目的優化，釋出時間修讀更多選修科及數學延伸部分，進一步放大數理優勢學生的競爭力。然而，除了狀元級數的考生，據了解，女生的整體表現仍然十分出色，估計不會改變目前女生入大學比男生多的現象。

 

　　今年多了狀元選擇醫科以外的學科，相信是因為AI興起，刺激起學生學習與科學有關的科目，不過主流仍以讀醫為主。社會普遍相信，狀元選擇醫科是因為收入好地位高，筆者當然同意，但相信還有第三個原因，就是入讀醫學院已等如進行成功的職業生涯。同樣被視為神科的法律、環球商業等等，畢業就進入職場奮鬥，雖然都有不俗的收入，但能否步步高升還看多方面因素，職場如戰場，不保證成功，甚至會有中年危機，隨時地位職位不保。至於醫生就大大不同，雖然讀得辛苦、工作不輕鬆，但只要循序漸進，即使未能進身管理層，專業地位可保一生，不愁中年失業，筆者相信這是深層次原因。

 

　　最後還想閒談一下狀元的稱謂，「狀元」一詞源於中國古代科舉，今日移植至DSE各科滿分的考生，但除了「超級狀元」及「狀元」外，還多了「終極狀元」的稱號，叫人眼花繚亂。真正「狀元」全國一個，「解元」則全省一個，古詩有云「月中丹桂連根拔，不許旁人折半枝」，意思是狀元不會和人分享。當然，現今用「狀元」的稱號去鼓勵考生，本來無傷大雅，但又超級又終極，則未免令人啞然失笑。

 

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