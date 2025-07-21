近日網傳日本城多間分店均貼上「裝修清貨」、「租約期滿」字條，並減價促銷，惹網民憂慮會否全線結業。日本城所屬的國際家居零售(01373)主席魏麗霞即日向傳媒表示，日本城絕對不是結業。短期內日本城有否結業機會，需了解一些情況，包括其生意狀況如何？負債有多重？現金流有否出現問題？有否出現近日英皇(00163)面對的情況（見連結）？

消息傳出後不久，國際家居零售一連發出三則公告。一則是澄清啟事，一則是盈警公告，一則是舉行董事會會議詳情。澄清啟事正是針對網傳結業消息，指日本城近期動作為最新業務進展，強調財務狀況穩健，流動性非常健康，並持續保持盈利。

了解國際家居零售的業績，需回看於今年1月公布的24/25年度中期財務報告，當時集團利潤仍有近3300萬元，較去年同期賺5100萬元，減少35.1%；而在香港的收入達11億元，按年下跌約4.1%，佔集團總收入近87%。由於截至2025年4月30日止年度的全年業績，需於7月25日的董事會會議通過後才能正式發布，此刻她選擇發出盈警公告，借勢提到近期業績，把近月生意數字公布出來，希望釋除疑慮。

日本城母公司國際家居零售發出澄清啟事，強調財務狀況穩健。（日本城官網圖片）

一家企業結業，可以從多方面檢視，最基本的是其生意狀況如何。生意擁有人始終不是開善堂，正所謂「殺頭生意有人做，蝕本生意無人做」，若生意年年虧蝕，關門大吉相當合理。看其對上一份半年業績，收入達12.7億元，盈利達3000萬元，經營活動所得現金達2億元，並無虧損情況。最新的盈警公告雖說盈利下降，但盈利依然是正數，未需要結業。

再看現金流與負債問題。看半年業績，其流動負債，不計應付帳、租賃負債、利得稅等，借貸大約只有2000萬元左右，長期負債也只是600多萬元，而其現金儲備超過3億元，此數字為總借貸的十倍之多。盈利沒有出現大幅虧損，現金流亦健康，暫看不見任何財困跡象。加上，近期未有聽聞員工被拖糧，亦未有聽聞有拖欠租金的情況，這些結業前的先兆未有發生在日本城身上。

另一個重要觀察為控股狀況，企業出事前大多出現大股東拋售股份，正所謂「春江水暖鴨先知」，局內人跳船多是結業前跡象。看記錄，國際家居零售最大持股是主席魏麗霞及創辦人劉栢輝二人控制的公司Hiluleka Limited，共佔44.75%，而第二大股東是David Webb，佔8.01%，未有出現大股東跳船事件。

從多方面分析，看不見國際家居零售有清盤的苗頭。網傳多間日本城分店貼出相關字條，但小弟巡視附近分店時卻沒有看見，似乎不像部署全線結業。網民上網寫作要小心，文字有機會真的累死人。倘若真的有一家垂死掙扎的企業，被網民唱一唱，觸動銀行神經，繼而進行「收遮」動作，隨時弄假成真，真的搞死企業，受影響家庭數以百計。

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