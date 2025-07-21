張家輝「化骨龍」上身，做陳慧琳演唱會嘉賓 苦練舞技轉型跳唱歌手

於紅館正在舉行《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》的陳慧琳，於周六晚（19日）趕在颱風前繼續演出。張家輝擔任當晚表演嘉賓，除了展示歌喉之外，更大騷舞技，熱力爆棚炒熱全場，威力比颱風韋帕更勁。

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陳慧琳（Kelly）於第七場演出，邀請到影帝張家輝驚喜上台，二人合唱經典歌曲《眼睛想旅行》，一身唱跳歌手打扮的家輝，大騷苦練多時的強勁舞步，瞬間引爆全場沸騰氣氛！Kelly上一次為家輝宣傳電影《贖夢》時，配合電影內容，不惜穿上一身垃圾黑膠袋，以「垃圾婆」造型現身力挺。今次輪到Kelly主場，她特別換上一套黑色定制「垃圾膠袋」晚裝隆重歡迎家輝，十分有誠意。

二人在台上互動，家輝笑稱：「十年前演唱會我喺到，十年後我又係到，希望十年再十年你演唱會，我都可以參與下，到時候可以拉二胡、彈琵琶助興。」家輝又自稱今次表演的一身打扮，一眼就讓觀眾能看出是唱作歌手，Kelly卻不認同說：「唔係喎！大家封你做『電影歌手』！專係電影入面唱歌。」令家輝即時慨嘆：「傷口灑鹽時間又嚟！」

為了讓大家回味家輝以往的演出，台上大熒幕隨即播放不少經典片段，包括電影《化骨龍與千年蟲》中的《灰色軌跡》、《金雞SSS》的《誰明浪子心》，以及《中華賭俠》改編版《眼睛想旅行》片段。Kelly最後挑選二人合唱《眼睛想旅行》，家輝「漸進式」跳舞，由頭段企定定，至中段「舞魂覺醒」曬出強勁舞步，再與Kelly一起又唱又跳，喜感十足，全場尖叫不斷。

之後Kelly入後台換裝，家輝獨自一人在台上，唱出電影《贖夢》的主題曲《永遠的失眠》，這亦是他首次公開演出這首新歌，他還笑言有機會自己也希望能舉行演唱會，為觀眾再度獻唱。

此外，受颱風韋帕影響，為顧及觀眾安全，主辦方將周日7月20日一場，延期至7月27日同一時間、地點舉行，已購買7月20日門票的觀眾可選擇以當日完整實體門票（連同票根）進場及按門票上原有的座位就座觀看7月27日的演出， 或選擇相關退票安排，有關細節請瀏覽主辦方Star Talent Limited社交平台公告。