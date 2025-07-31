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31/07/2025

芙蓉風水佈局︰七、八月正東方淨水供花，催旺九紫提升人緣及淨化磁場

#玄學 #芙蓉風水佈局 #催旺九紫 #風水 #淨化磁場 #提升人緣
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　「芙蓉如面柳如眉」是詩人用來描寫美之極致的。

 

　　「芙蓉仙子」自然是美絕仙班啦，她本是人間的花蕊夫人，乃五代十國後蜀君主孟昶的愛妃。她集美麗、聰穎、文釆、急才，膽識於一身，可惜生逢亂世，半生坎坷。

 

　　話說後蜀被趙宋滅了之後，花蕊夫人與孟昶被迫離開蜀國，她在途中填了一首「采桑子」：

 

　　「初離蜀道心將碎，離恨綿綿，春日如年，馬上時時聞杜鵑 ……」

 

　　既抵汴京，兩人拜見宋太祖趙匡胤，朝廷大臣有意為難她，說素聞其文才出眾，請她賦詩助興，花蕊夫人憤而吟詠了這首千古絕唱：

 

　　「君王城上豎降旗，妾在深宮那得知，十四萬人齊解甲，更無一個是男兒。」

 

　　宋廷朝臣非常不爽，趙匡胤卻哈哈大笑。

 

　　孟昶不久猝死，她被宋太祖納為妃子，但仍懷念孟昶，於是親手繪畫了他挾弓射獵的畫像，供在室內奉祀。趙匡胤一次看到，問畫中人是誰，她訛稱是蜀人常拜的二郎神，宋太祖就不追究了。

 

　　因為花蕊夫人最愛芙蓉，後人仰慕其才華丰姿，尊為芙蓉仙子。

 

　　由凄美的芙蓉仙子故事，聯想到風水上的芙蓉佈局。

 

　　江湖上有傳：由於芙蓉花的五行特性，若供在一屋的最佳位置，可以催財旺運，帶來正能量，兼美化家居。

 

　　山芙蓉開花之後，顏色一日三變：清晨如浪花的白色；中午轉為嬌嫩的粉紅；傍晚則呈艷麗的桃紅。芙蓉在五行中跨界兼備木和火的特質，木代表生氣、火象徵能量。

 

　　此說的倡導者羅列了芙蓉的效用：

 

　　一、提升和諧融合的氛圍，有利人緣。

　　二、粉色溫柔淡雅，可營造舒適的感覺、愉悅的氣氛。

　　三、生意盎然，為一室更添活力。

　　四、據說還有淨化的功能。

 

　　倡導者提議若放在客廳，能平衡整體氣場；置於書房，可造就清新的學習環境。

 

　　至於芙蓉的花期，大概七、八月之間，單朵花的最佳狀態可維持一周。

 

　　今年九紫星飛到正東，紫即紅到發紫，所以宜以火色旺之，屆此七八月期間，可以在正東，用淨水供芙蓉花九朵，以催旺九紫這顆喜慶星兼當運財星，但若一兩天後屋中有人生病，那就代表宅盤這方位有病符或災星，需要撤了。希望無咁啱啦。

 

　　雖然花期不長，但可以沾點喜氣，而且偶賞芳華，更添佳韻。

 

 

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