冷氣機慳電秘訣｜日本專家教路：調高風量比調低溫度更涼快！兼慳一半電！

今年香港的夏天好似特別熱，由5月開始，差不多日日的氣溫都超過30度，家中的冷氣幾乎長開，電費每月創新高！老實說，唔開冷氣是不可能的任務，但想慳電的話，可以怎樣做呢？即刻看看日本專家教大家幾個冷氣幾慳電方法！

日本TBS電視台早前請來日本大金冷氣，於一個面積約350呎的房間做測試，將室內的溫度設定為26度，風量為「自動」。首先，試將冷氣調低1度約15分鐘，主持表示完全不感覺到有突然變得涼快！之後再試於26度室溫，將風量增強15分鐘，主持表示感到大風，身體變得涼快。大金冷氣的代表指出，可能因為把風量增強，好好「攪拌」房間的空氣，所以會感到較涼快。

主持先測試將冷氣機溫度由26度調低至25度。（圖片來源：TBS官網）

對比紅外線熱影像，效果更加明顯，左邊是將冷氣調低1度，右邊是將風量增強，可以清楚看到右邊主持人身體的表面溫度及室內牆壁的溫度都比較低。（圖片來源：TBS官網）

至於慳電的問題，究竟哪樣會消耗較少電力呢？首先，將冷氣機溫度設定為26度，消耗約0.14度電（千瓦／kW），約將冷氣機溫度調低1度15分鐘，即升至0.32度電，升幅超過一倍！重政周之解釋，將溫度調低，會為（分體機的）室外機中的壓縮機帶來負擔，壓縮機的耗電量佔冷氣機整體約80%，因此消耗較多電量。

壓縮機耗電量佔冷氣機整體約80%。（圖片來源：TBS官網）

至於將風量由自動轉為「強」15分鐘，耗電量只是由0.14度升至0.17度，升幅非常少。重政周之指，（分體機的）室內機的風扇加速轉動，令耗電量增加，不過不會加太多：「雖然摩打的聲音比較大，但其實只消耗很少的電。」結論就是，將風量加強，既能令體感溫度下降，又較慳電！

另外，大金冷氣亦做了另一個關於風量的實驗，究竟「弱」還是「自動」較慳電。測試連續30日每日由朝早8時到晚上7時，開足11小時冷氣，風量「弱」的電費是3,570円，而風量設定為「自動」的電費是2,580円，節省接近30%！為甚麼「自動」更慳電呢？原來因為風量「弱」，由開始至設定的目標溫度要花很多時間，會消耗較多的電，但「自動」的話，會吹出大量的風，很快將室內降至目標溫度，之後就不用花太多電去維持。

大金冷氣的測試結果，證明風量設定為「自動」比設定為「弱」更慳電。（圖片來源：TBS官網）