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24/07/2025

蛇年「太陰化忌」：應對經濟低迷的財政壓力與情緒低落，四大心態調整啟示

#玄學 #太陰化忌 #蛇年 #風水玄學
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　經濟不景、情緒不佳，是此刻熱門的議題。而紫微斗數的祿權科忌四化之中，今年是「太陰化忌」，剛好一箸夾中兩個痛點——經濟低迷、情緒低落。

 

　　「太陰」是中天之星的月亮，在紫微斗數中主宰財運和福氣，即物質是否富裕和精神是否富足，化忌最劣的情況，就是無銀兼無心情。

 

　　面對世界很亂、搵錢很難的挑戰，我們需要一些啟示，在心理上強化偶爾弱小的心靈、偶爾被踐踏的自尊和偶爾被摔破的玻璃心。

 

　　中外智者可以在這方面給我們insight和力量：

 

一、保持清醒

　　「清醒是一種選擇，而不是一種天賦。」

　　來自Ryan Holiday，是美國行銷作家，被譽為「矽谷大師」(Silicon Valley guru)，19歲自大學輟學，提倡自律以改變命運，他提醒我們，在混亂中要力求清晰、看清方向。

 

二.　保持韌力

　　「生命不是等待暴風雨過去，而是學會在雨中跳舞。」
　　
　　來自Vivian Greene──唱作人兼鋼琴手。她以藝術家的跳脫，鼓勵我們在逆境中找到自己的一片天。
　
　　「韌力不是你不會跌倒，而是你總能站起來。」
　　
　　來自「南非之父」、自由鬥士曼德拉，他被囚27年，未被摧毁，後來成了開國總統。

 

三.　保持行動力
　
　　「行動是治療恐懼的良藥。」
　　
　　來自美國心理學之父William James，他指出要打破猶疑和困惑，行動最關鍵，不是等待完美的時機，行動本身就是完美的開始。

 

四.　保持自信
　
　　「在烏鴉的世界，天鵝也有罪。」
　　
　　來自博學恬淡的民初學者，翻譯家楊絳，她被丈夫錢鐘書贊美為「最賢的妻、最才的女」。她這天鵝理論就說出有時人不要介意周遭的人說甚麼，要相信自己。
　
　　「沒有天生的信心，只有不斷培養的信心。在真實的生活中，每一件偉大的事都由信心開始，並由信心跨出第一步。」

 

　　這段充滿信念的忠告，來自世界知名的激發潛能大師Tony Robbins。他相信一切都是有可能的，如果我們改變感覺的方式、改變做事的方式，就可以改變世界。

 

　　雖然今年的星斗並沒有為我們帶來太大的福蔭，但以上這些聰明人的字字珠璣，能幫助我們作自我心理輔導。正如Tony Robbins所說：「我們所有的情緒，只不過是腦子裏的各種生化風暴而矣。」只要調教好自己的心態，我們便可以在繁忙的賽道上保持從容、瀟灑地走更長的路。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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