北上好去處｜深圳前海華發冰雪世界10月試業，全球最大室內滑雪場，潛水館深度達33米

有冇諗過唔使出國都可以玩雪潛水呢？深圳前海華發冰雪世界將於10月試業，室內滑雪場面積高達10萬平方米，是為世界上最大的室內滑雪場。除了玩雪，大家亦可以在33米深的潛水館體驗潛水樂趣，運動過後直接到附近的JW萬豪酒店吃喝玩樂，過上一個「冰雪staycation」！

10萬平方米室內滑雪場 雪道總長1.5公里

深圳前海華發冰雪世界的一大亮點在於它的規模，當中室內滑雪場的面積達10萬平方米，相當於14個標準足球場。裏面亦設5條國際賽事級的雪道，總長1557米，最長單道達450米，83米的最大垂直落差。

超感公園體驗多元活動 集商業與運動於一身

深圳前海華發冰雪世界不僅是一個滑雪場所，更集合了多種娛樂體驗。除了滑雪場，深圳前海華發冰雪世界在「超感公園」推出多元化的運動活動，而潛水更是重頭戲，潛水區深度達33米，讓你不用到海邊也能體驗深潛的快感。當然不止運動，「超感公園」亦設共5萬平方米的上下五層的商業區域，屆時將會有不同餐廳、商店進駐。

第3間JW萬豪酒店進駐 打造「冰雪staycation」聖地

深圳第3間JW萬豪酒店將會進駐深圳前海華發冰雪世界，為各位提供酒店直入雪場服務。在滑雪後體驗當中的水療中心以及各式各樣餐飲，將深圳打造成你的渡假勝地。

深圳前海華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井南環路

交通：地鐵會展城站D出口，步行400米