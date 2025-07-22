  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/07/2025

2025 SS春夏鞋履穿搭指南：6大潮流搭配扭轉職場沉悶造型

#露趾 #穿搭指南 #夏季 #高跟鞋 #幼帶鞋 #風格 #穆勒鞋 #瑪莉珍鞋 #辦公室求生術 #裝飾鞋跟 #果凍鞋 #辦公室形象 #穿搭 #造型 #鞋履穿搭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Instagram @ellekorea @galagonzalez @yejinhand @ireneisgood @camilacoelho @fashionstylistmb

　　辦公室形象需要恰當、大方得體甚至專業，是商業社會的基本要求，這些框框都令上班族造型變得一成不變。鞋癡想告訴大家：「鞋履穿搭」絕對可以扭轉悶蛋造型，嘗試拋開公式化思維大膽嘗試不同風格的鞋款，立即參考各地時尚達人今夏的鞋履選擇！

 

 

經典再進化 - 露趾高跟鞋

 

　　Jennie一身俐落的黑色系服裝，搭配帶有經典元素的黑色高跟鞋，在經典的基礎上融入了更具設計感的細節。露趾高跟鞋打破傳統尖頭高跟鞋的框框，選擇簡潔的中長裙，適合追求經典但又不希望流於平庸的OL，即使在正式場合也能展現獨特的好品味。 

 

 

優雅經典 - 後跟幼帶鞋（Slingback）

 

　　優雅連衣裙搭配經典Slingback，完美詮釋法式優雅！比起Mules，它更能展示女性的腳跟優雅，配搭鉛筆裙或直筒裙能拉長腿部線條；配搭飄逸的闊腿褲既顯氣場又不過於沉重！想展現女人味與知性美，Slingback是不可或缺的單品。 

 

 

簡約不簡單 - 穆勒鞋（Mules）

 

　　孫藝珍以淺藍色恤衫及不規則卡其色半褲半裙，米色方形鞋頭穆勒鞋成為點睛之筆！無論是配搭恤衫長褲還是針織衫和半身裙，都能輕鬆打造出知性又時髦的風格。這種無需費心搭配就能展現時尚感的鞋款，適合追求知性而不希望形象太傳統的OL！

 

 

雅緻復古風 - 瑪莉珍鞋（Mary Jane）

 

　　Irene Kim身穿針織套裝搭配一雙拼色瑪莉珍鞋，為整體造型注入活潑俏皮感。如果辦公室允許，可以加上精緻的短襪讓復古感更濃厚，同時也為造型增添趣味性。對於想要在沉悶的辦公室穿搭中注入個人風格的OL來說，瑪莉珍鞋絕對是一個好選擇。 

 

 

出眾設計感 - 裝飾鞋跟

 

　　具有裝飾的鞋跟設計絕對能瞬間提升整體造型的時尚感。要突出鞋跟的藝術性，建議搭配剪裁簡潔、顏色低調的連身裙或套裝，讓鞋子成為整體造型的絕對焦點！這種鞋款適合想要展現時尚觸覺，不願讓自己的穿搭過於平淡的OL。

 

 

清新輕盈魅力 - 果凍鞋

 

　　一身簡約裝束，腳踩透明感十足的果凍鞋，整體造型散發著型格清新氣質。選擇棉麻或絲質的素色連身裙能創造出一種「less is more」的高級感。配九分西裝褲和輕薄的休閒西裝外套，增添一份輕鬆感同時又不失職場的幹練。特別適合創意產業或對穿搭彈性較高的OL。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多裳色．惜裳文章

你可能感興趣

#露趾 #穿搭指南 #夏季 #高跟鞋 #幼帶鞋 #風格 #穆勒鞋 #瑪莉珍鞋 #辦公室求生術 #裝飾鞋跟 #果凍鞋 #辦公室形象 #穿搭 #造型 #鞋履穿搭
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

不要和聯儲局對著幹

22/07/2025 14:12

貨幣攻略

關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問...

22/07/2025 09:59

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk