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22/07/2025

「小K子」鬥志比天高

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #年輕人 #一飯封神 #廚師 #鬥志
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　年年月月日日，去到邊，不時都會聽見一群群「老是佛」圍埋呻。呻乜？正是呻「而家啲後生仔好唔掂」！可能，佢心理上覺得話人好唔掂會反映自己好掂，有點反差啩！

 

　　乜嘢唔掂？通常係唔專業、懶惰、計較、無禮、怕蝕底、唔增值、遲到早退⋯⋯總之，就是有齊失敗者的特徵。

 

　　係真唔係真？Yes and no！真相係每一代人，無論乜年紀的打工族，都可能有齊上述缺點。但世界好公平，你以為用上述態度工作，會受到別人（尤其行家、同事）尊重，有機會升職加薪，去到公司決策層咩？

 

　　如跑馬，畀你符碌贏一場，唔奇，但若年年月月跑，次次大長途，必定優勝劣敗。所以，唔使呻唔使怨，長輩口中的「爛泥後輩」，若真如是，最終必修成正果，長期人生沉底。

 

　　我又點睇？當然認為仍有大量年輕人充滿天分及工作熱誠，否則世界點會飛躍進步，行行破舊立新？你睇睇科技、汽車、飲食、運動⋯⋯吖！

 

　　小弟有幸，經常遇上有心有火有力兼鬥志沖天的年輕人。今日介紹一位——Kobe （小K子）。

 

兩年前認識Kobe，已肯定佢非池中物。雖則外型BB，但心及志驚人。

  

　　小K子十多年前在大學主修化學系，畢業後，沒有走進化學專業，反之，從事自己最深愛、最有興趣的工作——廚師。

 

　　先拜香港名廚為師，幾年後下山，自己在西營盤高街租下小舖開業，取名「Off Town Kitchen」，單單兩味招牌菜燒焗奶豬及滲血威靈頓牛柳，已引得N咁多人捧場，紛紛變熟客。

 

Kobe研發的焗燒奶豬，火速成為鎮店之寶，吸引無數食客。

  

　　Kobe的吸引力，除廚藝出色外，客人欣賞的，乃佢份專心專注，以炮製出美味食物為最大志向。可惜好景不常，2019至2022年，香港人心照，真係做乜都死，根本無生意或不能開門做生意，點搞？

 

　　但小K子韌力驚人，大力縮減開支再咬牙力頂，終於守得雲開見月明。我兩年前認識佢時，已基本回復到晚晚座無虛席。小弟在報章表揚，按語為——追夢成功終日日爆。

 

　　不過，一個人撐一間舖，全部一腳踢，對身心能量的要求，必定超負荷。終於，今年年初來訊：「碌Sir，我好攰，想停一停，決定將餐館頂手出讓休息。」

 

　　傳來的照片，一臉倦容，應是捱出病了。我答：「快快好好休息，他日再戰江湖！」

 

　　半年飛快過去，小K子有無真係休息呢？可能有⋯⋯一個月啩，之後⋯⋯犀利嘞，佢竟然走咗去參加最近紅遍國內的騰訊視頻節目《一飯封神》，即大家上周在娛樂版頭條見謝霆鋒著西裝戴金邊眼鏡做評判的那個節目。

 

小休一個月，Kobe立即殺上最爆內地廚功大賽節目《一飯封神》。

 

Kobe以這個鵝肝威靈頓脆皮牛柳殺出，我早試過，的確無得頂。

 

評判謝霆鋒識貨，一啖已講出當中奧妙。

 

　　Kobe被塑造成化學系靚廚，好快過關斬將，成入局十六人。

 

有故事、顏值高、廚功勁，加上被冠「化學系靚廚」封號，肯定會不斷勝出，因節目需要佢增加吸引性。

  

　　「碌Sir，我好有壓力呀！」

 

　　「壓力是動力的泉源，今次你必定會再進一步，因為，節目需要你，你有talking point！」我乃電視出身，當知製作人力爭收視率的心態。

   

小K子的信心、鬥志及傲氣，一句「走著瞧」已經表露無遺。

 

　　一個鬥志比天高的年輕人，最終成功，時間在佢手呀！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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