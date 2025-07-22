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22/07/2025

麥當勞App全新薯條透明雨傘加$68換購，$50捐款有機會贏拉闊音樂會門票2張

#美食優惠 #薯條透明雨傘 #麥當勞叔叔之家 #美食情報 #拉闊音樂會 #美食 #麥當勞
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Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　Fans必儲麥當勞全新薯條透明雨傘！麥當勞App由即日推出全新限量薯條透明雨傘，App會員可以100分加$68換購，雨季撐起薯條傘心情都靚啲！除此之外，App用戶只需捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得叱咤903主辦、《PURDORI呈獻 拉闊音樂會 惑星· 夏 林峯x鄧麗欣x張繼聰》門票2張！

 

 

　　麥當勞App會員由即日起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分加$68換購限量薯條透明雨傘。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code，顧客其後可憑電郵內的QR Code於即日起計7天內到所選的指定約40間麥當勞餐廳換領已選購之禮品。薯條透明雨傘數量有限，售完即止，各位麥當勞Fans記得把握機會入手！

 

限量薯條透明雨傘

 

 

　　麥當勞App早前推出全新儲分功能，凡透過麥當勞App、櫃檯，或經自助點餐機點餐時選購美食，即可邊食邊儲分，每消費$1即賺1分！App會員更可透過優惠頁面換領精選美食、現金券或限量潮物，例如以100分換領指定超值早晨套餐減$3現金券，或以300分免費換領新地筒一杯。

 

麥當勞App積分獎賞優惠︰100分換領超值早晨套餐減$3現金券 上午4時至11時適用

 

麥當勞App積分獎賞優惠︰300分免費換領新地筒一杯 上午11時至凌晨4時適用

 

 

　　除此之外，即日起麥當勞App用戶獨家專享「SHOW畀你睇」活動，即日起透過麥當勞App捐款予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得《PURDORI呈獻 拉闊音樂會 惑星· 夏 林峯x鄧麗欣x張繼聰》門票2張 ，捐款越多 中獎機會越大。

 

是次演唱會為林峯、鄧麗欣以及張繼聰三位人氣歌手首次同台演出，三人將以音樂編織一晚限定劇本：「惑星•夏」，乘著星光呈獻彷如仲夏星夜般浪漫的表演！

 

　　麥當勞 App 用戶在 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會。麥當勞App用戶可重複捐款，捐款次數越多，中獎機會越高，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次。每位得獎者可獲得叱咤903主辦、 《PURDORI呈獻 拉闊音樂會 惑星· 夏 林峯x鄧麗欣x張繼聰》門票兩張。是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲得活動門票兩張。得獎結果將於8月27日前通過登記電郵公佈。

 

叱咤903主辦、 PURDORI呈獻《PURDORI呈獻 拉闊音樂會 惑星 · 夏 林峯x鄧麗欣x張繼聰》門票捐款券

捐款活動時間：2025年7月21日（下午3時起）至8月17日（晚上11時59分或之前）

註︰麥當勞App會員只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$451.5可獲得5次抽獎機會；捐款$903獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名。

 

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