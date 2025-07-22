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22/07/2025

不要和聯儲局對著幹

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　自從筆者進入金融行業，師父就教我「Don't fight the Fed（不要和美國聯儲局對著幹）」，意指無論做分析還是做交易，不要輕視聯儲局的政策意向和影響力，胳膊擰不過大腿。這種說法在2008年金融危機後更顯正確，聯儲局擁有幾乎無限的信用擴張能力，甚至還可以通過口頭干預影響市場情緒，乃至資金流向。市場還為此發明了一個詞，叫「Fed put（聯儲局保底）」。

 

　　如今和聯儲局對著幹的，不是市場，而是白宮。美國財政部長貝森特在接受CNBC採訪時提出：「我們需要對整個聯邦儲備局機構作調查，看看它是否成功。」從過去的媒體報道看，總統特朗普一直希望炒掉聯儲局主席鮑威爾，而貝森特在閉門會議上反對撤換聯儲局主席。看來貝森特也頂不住特朗普的壓力與憤怒了。

 

　　撤換聯儲局主席並不容易，根據《聯邦儲備法》，主席只能因「正當理由」被解職，這通常被理解為瀆職或失職，並非政策分歧。美國社會中、議會內和法庭上，有不少人仍希望堅持聯儲局的獨立性，所以在2026年5月鮑威爾任滿之前強行解除他的主席職位，可能性很低，除非他主動辭職。鮑威爾已經明確表態，他將留任至任期結束，並受到法律的保護。

 

　　特朗普政府在對待鮑威爾上的做法，和關稅戰如出一轍，都是通過極端的措施、苛刻的條件、公開的喊話，令對手驚恐，以期達到自己的目的。一旦對手無動於衷，則最後不了了之的機會較大，特朗普不覺得尷尬，尷尬的只能是別人。

 

 聯儲局主席鮑威爾已明確表態，將留任至明年5月任期結束。(AP)

 

　　裝修超預算，其實是普遍現象。特朗普拿出來話事，不過想製造出一個極端施壓的切入點，目的在於逼迫鮑威爾就範，願意在利率政策上相配合。從施加壓力角度看，特朗普可能成功了，但是如此行動對聯儲局的傷害是深遠的。聯儲局的獨立性，對於美債穩定和美元信用至關重要，而此連著美國的國家戰略利益。

 

　　聯儲局在上世紀50年代才從財政部獨立出來，為的就是政策中立性。聯儲局獨立性的經典一役，發生在上世紀80年代初。為了制止惡性通貨膨脹，新任聯儲局主席沃爾克在很短的時間將聯邦利率從10.25厘拉升到20厘。他承受了當時政府的巨大壓力，但很快將經濟從通縮的泥沼中拉出，並為之後20餘年的經濟繁榮奠定了基礎。

 

　　如今聯儲局的政治獨立性，比起當年已經弱了，不過起碼還堅守著穩定物價和就業最大化兩項政策目標。特朗普的苦苦相逼，也許可以得到短期增長的好處，但可能觸發新一輪經濟過熱，更有機會傷害長期的經濟穩定和均衡。可惜，政治人物的短期訴求和老百姓的長遠利益有時並不吻合。

 

　　筆者的判斷是，特朗普政府的壓力不會成功逼迫FOMC在下周減息。在關稅戰影響清晰之後，聯儲局才會重啟減息，最快9月，之後以每季度25基點的速度減息。新任聯儲局主席上台後，減息步伐會加快，直至政策利率達到中性水平（甚至略低）。

 

　　經過連續兩個星期對鮑威爾的狂轟濫炸，市場並不相信鮑威爾會就範。期貨市場定價顯示，交易員僅給出2.6%的可能性聯儲局會在下周降息。市場學會了不和聯儲局對著幹，特朗普還沒有學會。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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