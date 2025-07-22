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22/07/2025

二次執政半年，特朗普「魔力」消退

#大國博弈 #威少看世界 #國際評論 #特朗普 #馬斯克 #愛潑斯坦
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　　美國總統特朗普特別喜歡別人讚他，此乃世人皆知。白宮官員和內閣部長們都把誇讚自己的老闆當作例行公事，無論是私下裏還是在各種儀式上。面對大量記者，他們毫不吝惜各種肉麻的形容詞，最常見的是「最偉大的談判高手」之類。所以，當白宮的官網上出現此類新聞稿時，大家並不感到意外，最近就有一例。前天（20日），特朗普二次執政剛好半年，白宮官網發文稱：「這是美國現代歷史上任何一位總統執政期間最成功的首6個月。」特朗普自己也透過社交媒體帳戶強調：「雖然6個月不是很長時間，但我們復興了一個大國。」他還藉機批評上一任總統拜登無能：「一年前我們的國家處於死亡狀態，毫無復活的希望。今天，美國是世界上最受歡迎、最受尊重的國家。」當天在白宮的一個儀式上，特朗普大言不慚地說：「我們取得的成就超過幾乎所有總統在8年（任期）內做到的。」

 

為所欲為導致民望下滑

 

　　儘管特朗普聲稱他在半年內取得了巨大成就，而且民意調查數據顯示他獲得的支持度很高，但實際情況未必如此。傳媒和研究機構最近的民調顯示，自1月20日上任以來，特朗普的民意支持度呈下滑趨勢，從百分之五十幾降至剛過百分之四十；而不支持他的人數則逐漸上升，顯示出他的傳統支持者也開始轉變看法。

 

即使特朗普怎樣吹噓自己的政績，亦難挽民意支持度下滑的趨勢。(AP)

 

　　一些本來獲得廣泛支持的施政目標，由於執行過程不近人情、太過粗暴甚至違反法律規定，令結果激起民憤、引發司法訴訟，而且超越了傳統的黨派政治領域。最為人熟悉的是他授權特斯拉電動車老闆、全球首富馬斯克領導政府效率部削減聯邦政府冗員。馬斯克帶領一批毫無華盛頓經驗的年輕電腦專家對政府部門「大開殺戒」，令許多兢兢業業恪守崗位的聯邦公務員失業。此舉不僅沒能實現節省政府支出的目標，而且還拖慢了政府效率，並衝擊了普通民眾的正常生活，激起社會廣泛的憤慨，嚴重打擊了特朗普的形象，也讓美國公眾對特朗普的其他行政命令產生戒心。

 

　　有關強制遣返非法移民的措施，在美國受到普遍支持，反移民是特朗普大選勝出的重要主張。但他領導下的聯邦執法部門，不遵守相關的法律規定，違反保護人權的憲法精神，有時還將合法生活在美國的人強行遞解出境，甚至在聯邦法官作出判決，要求政府部門停止將特定人士遣送到外國時，拒不執行聯邦法院的裁決，令美國處於憲制危機的邊緣。不遵守法律、藐視法庭的存在，客觀上動搖美國的立國之本，是特朗普失去一部分選民支持的另一個重要原因。

 

馬斯克對政府部門「大開殺戒」激起民憤，拖累特朗普的形象也受打擊。(AP)

  

性醜聞案沖淡「半年慶典」

 

　　特朗普原本可能有計劃熱熱鬧鬧慶祝執政半年，但一宗陳年的性醜聞案件浮上水面，令他無法大搞「半年慶典」。這宗性醜聞涉及已故的性罪犯愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)，他曾是華爾街金融家，在自己擁有的一個加勒比海小島上組織性派對，邀請美國民主黨與共和黨的政府高官和知名人士，以及一些億萬富翁到島上亂搞，性侵未成年人士。他被指控性犯罪，在紐約曼哈頓聯邦監獄等待審判期間自殺。

 

　　有關此案的新聞報道和各種傳聞涉及前總統克林頓（他本人對此予以否認）、英國王子安德魯（他已與受害者達成庭外和解並支付巨額賠償）等很多上流名人。另有傳聞稱，聯邦調查局掌握愛潑斯坦的「客戶名單」，但一直未予公開。特朗普在去年總統大選期間向選民保證，他上任後一定會讓聯邦調查局公布相關案件的資料，包括大陪審團審案過程中的背景資料。

 

　　當時他利用這宗案件爭取選票，是因為傳言主要針對民主黨官員和民主黨的捐款人，而他的支持者對所謂的「民主黨精英」深惡痛絕，希望公開相關資料能揭露這些人的真實面目。但當時特朗普並不知道聯邦調查局掌握了哪些資料，後來社交網絡上有關他與愛潑斯坦關係密切的傳聞和照片不斷出現，如特朗普和現任妻子梅拉尼婭2000年與愛潑斯坦及其女友麥克斯維爾(Ghislaine Maxwell)的合照顯示，特朗普與愛潑斯坦的關係非一般。

 

在倫敦的美國領事館外，有人將特朗普與愛潑斯坦的合照放入廣告燈箱。(AP)

 

　　這一整個過程看似是特朗普被一記迴旋鏢擊中，他沒預料到會惹禍上身。於是，聯邦調查局宣布，不再公布更多有關此案的資料。這讓很多MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）粉絲大為不滿，他們認為特朗普食言，拒絕兌現競選時的承諾。

 

　　更為意外的是，去年為特朗普勝選出錢出力的馬斯克，在與特朗普分道揚鑣之後，曾經在社交媒體寫下一句話，稱特朗普的名字在愛潑斯坦的資料檔案中，暗指特朗普也參與了當年的淫亂活動，所以有關案件的檔案就不再對外公開了。雖然他後來刪除了帖文，並且表示道歉，但由於他曾經參與精簡司法部的人事安排，公眾相信他可能掌握很多內幕信息，因此他的話未必空穴來風。很多MAGA粉絲更願意相信，在特朗普發出威脅後，馬斯克才刪去帖文，這讓人更加懷疑特朗普當年有可能參與過性犯罪活動。

 

　　上周四（17日），《華爾街日報》發表了一篇報道，涉及特朗普與愛潑斯坦的關係，文章指出，檔案中有一張裸女素描，上面有特朗普的簽名。這篇文章說，2003年，麥克斯維爾為愛潑斯坦50歲生日製作一本紀念簿，這封有素描的信是特朗普送給愛潑斯坦的生日禮物。

 

　　這一披露令特朗普震怒，他立即否認報道，稱他從來沒有畫過畫。他還在當天對《華爾街日報》、該報記者以及該報的母公司新聞集團提起法律訴訟，控告他們誹謗罪，要求被告賠償他名譽損失100億美元。他說他是代表所有美國人，拒絕忍受假新聞傳媒的過分做法。但《紐約時報》次日的報道則提出完全不同的說法，該文章指出，特朗普曾經畫過素描，用於慈善活動，這類畫作後來被人拿去拍賣，包括該文章所配的一幅曼哈頓高樓天際線的素描（拍賣成交價近3萬美元）。

 

 特朗普一幅畫曼哈頓高樓天際線的素描，拍賣成交價近3萬美元。（網上圖片）

 

　　媒體的報道又引出一個新「火頭」，令愛潑斯坦案繼續「燃燒」，吸引了新聞媒體和社交平台的注意力，徹底潑熄了特朗普搞「半年慶典」的興致。

 

未來3年半難料怎演變

 

　　特朗普在愛潑斯坦案上的態度大轉變，令他的一些「鐵桿粉絲」極度不滿。他的草根粉絲最痛恨的是，普通人稍有違法，即使是出於無知或環境所迫，都會被起訴，受到法律的懲罰，但有錢有勢的人（如涉及愛潑斯坦案的很多名人），顯然是故意犯法，幹出那些邪惡的事，卻仍能用錢買一條生路，而特朗普現在正幫這些「精英分子」維護他們的名聲，讓他們免受法律制裁，這太不公平了。美國媒體指出，特朗普的行為令很多MAGA選民對他非常失望，這是他在民調中支持度下降的重要原因之一。

 

　　上任半年，只是特朗普4年執政期的八分之一。未來3年半，隨時可能出現其他熱點事件，並引起美國社會的劇烈反響。特朗普主要靠操控民意來贏得大選，而且很在乎利益，把任何事都當作是一筆交易，他又總想成為贏家。未來如果在重要事件上，他因為某種利益的考量而無視民意，做出過分的舉動，就可能會令一些支持者捨其而去，直接影響他的有效施政。到那時，看他的手下怎樣繼續不顧一切地吹捧他吧。

 

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