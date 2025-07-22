旅發局「香港盛夏派對」優惠加碼︰酒店自助餐、咖啡及雪糕買一送一，$30兩枝楊枝甘露；海洋公園雙園套票8折

旅發局夏季主題推廣「香港盛夏派對」與本地旅遊相關業界合作，推出多項夏日禮遇及消費優惠，最近禮遇及消費優惠總數增加至逾260項，今個暑假食買玩都有著數！多間酒店自助餐、粵菜食府指定套餐及連鎖快餐食肆提供買一送一至筍飲食優惠，就算係酒店staycation 套餐亦有享買一送一優惠，好抵玩，海洋公園雙園套票則有網購8折優惠，即睇優惠詳情。

旅發局「香港盛夏派對」夏日禮遇及消費優惠涵蓋餐飲、零售、酒店住宿、景點、公共交通、觀光旅遊等，指定專頁內大部分禮遇及消費優惠的領取或使用限期至8月31日。留意，部份禮遇及消費優惠僅限於Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台的註冊用戶，不論旅客抑或本地市民，均須先註冊成為用戶，方可領取。

著數優惠小貼士：

1. 每位旅客或香港居民可領取每款優惠券一張

2. 除限量優惠外，每款優惠券使用過後， 均可重複領取

3. 每張優惠券只供一人使用，每人限用一張

4. 所有優惠券一經領取，不得更改或取消

5. 各優惠券的有效日期，均會標示在優惠券頁面上，使用前請仔細閱讀

本地市民領取或選擇夏日消費優惠：

https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/summer-viva/offers.html

食．酒店自助餐、咖啡及雪糕買一送一

飲食優惠有不同選擇，其中酒店自助餐買一送一最吸引，包括馬哥孛羅咖啡廳、香港港威酒店Three on Canton、香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳、香港港麗酒店[香港‧盛夏派對夏日專屬禮遇]自助午餐等等，機會難得！

馬哥孛羅咖啡廳買一送一餐飲優惠，2025年6月23日至8月31日期間預訂自助午餐及晚餐，即享買一送一優惠。

2025年6月23日至8月31日期間預訂香港港威酒店Three on Canton自助午餐及晚餐，即享買一送一優惠。

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳任何自助餐買一送一

中菜方面︰中環國金軒國韻珍饌臻品套餐買一送一（原價$1,368位），八月花銅鑼灣分店 指定晚市1人餐買一送一（原價： $628／位），翠亨邨花膠鵝掌鴛鴦珍饌買一送一（原價$788位），以及望月樓生磨芝麻卷買一送一等，各位美食家不可錯過！

中環國金軒國韻珍饌臻品套餐買一送一 (原價$1,368位)

唐述黑珍珠嚐味菜單買一送一 (原價$1,388位)

八月花銅鑼灣分店 指定晚市1人餐買一送一 (原價： $628/位)

鐘意食日式美食可留意以下優惠，凡惠顧風雲丸沾麵/拉麵一碗，即享唐揚炸雞2件買一送一優惠，一休（居食屋）日本料理指定日本清酒買一送一。就算係Café 歎杯咖啡及特飲都有平，Blooms Cofffee檸檬汁有氣冷萃咖啡、The Matcha Tokyo 指定清涼醒神飲品皆有買一送一優惠。

Blooms Cofffee買一送一檸檬汁有氣冷萃咖啡

The Matcha Tokyo 指定清涼醒神飲品買一送一優惠

穴蔵抹茶雪糕買一送一

美心西餅彩虹啫喱杯買一送一

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