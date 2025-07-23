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23/07/2025

美元「溫水煮蛙」式下跌？

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，自從特朗普再任美國總統，且正式揮動關稅大棒，向所有貿易夥伴徵收高額關稅之後，美元就開始轉弱。由他當選後的高位計，美元大約跌了一成，反映投資者看淡美元的前景。

 

　　雖然港人未必持有太多美元，但美元始終是全球最重要的貨幣，它的走勢和強弱，對我們是有一定影響的，尤其對於退休人士來說，這個影響或許更大，因為退休人士已經沒有收入去淡化美元下跌的影響。

 

　　上次也提到，特朗普口口聲聲說要讓美國再次偉大，但他所做的一切，可能只是雷聲大雨點小，不但未能令美國再次偉大，甚至可能令投資者對美元和美債失去信心。

 

　　我提到，最驚嚇的就是美國可能會「賴債」！何出此言？

 

　　早前有報道指出，特朗普的團隊正研究發行100年期的零息債券，甚至迫令原來的債券持有人轉換手上的有息債券至這些零息債券。

 

　　我形容，如果特朗普真的這樣做，就等於變相賴債，這樣必然會釀成一場金融大災難。因此，我相信，即使特朗普行事不像總統，更像一個口沒遮攔的生意人，但也不會冒這個天下的超級「大不韙」吧！

 

特朗普的胡來，加上中國的崛起，美元的霸主地位並不是十分穩固。(Envato)

 

　　或許，大家可以較安心的是，同一時間，特朗普是加密貨幣的支持者，最近他就大力推動穩定幣的發行和監管。國會剛通過了俗稱「天才法案」的穩定幣法案（這個法案的英文簡稱剛好是GENIUS，即天才），這個法案的特點是發行人要發行穩定幣，就必須以美元和美債作百分百支持。

 

　　換句話說，如果穩定幣愈流行，市場對美元和美債的需求就愈大，這就不擔心有投資者，尤其是國家層面的投資者，即是買入美元作儲備貨幣的投資者，拋售美元和美債了。

 

　　撇除這些新的正面和負面因素，還有一些是大家耳熟能詳的情況，包括美國仍然是全球最大的經濟體、消費大國，每年都會採購數以萬億元計的商品和服務。另外，幾乎所有商品都是以美元報價，所有人要買這些商品都需要拿美元，以及美國擁有最先進和實力最強的高等學府和跨國企業，這一切的軟硬實力，都足以支持美元維持強勢。

 

　　不過，我認為，特朗普的施政，在某程度上是動搖美國的根基，再隨著中國的崛起，美元的霸主地位雖不虞短期內逆轉，但卻絕對有可能以「溫水煮蛙」的速度慢慢失去原有的光環，但這個速度可以是數以十年計的。

 

　　不過，我要補充一點，如果特朗普做一些事去令市場對美元和美債的信心大失的話，美元就會即時大跌，否則，美元的強勢和霸主地位只會以一個很慢很慢的速度轉弱。

 

　　當然，外匯是相對的，美國如果差，但和其相對的貨幣更差，就不會令美元太差了。

 

　　無論如何，我們要盯著特朗普的政策，以及市場反應，以判斷美元的價值。但作為退休人士，又可以做些甚麼以自保呢？下次再續。
 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

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