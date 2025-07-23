真相猜・情・尋｜丁珮出山接受訪問，否認送上毒藥 質疑全世界嫉妒她得到巨星

李小龍離世52年，7月20日是他的死忌，無綫則在這段時間推出全新節目《真相猜・情・尋》，由方東昇、黃曉瑩和李嘉嘉於首3集揭開「李小龍猝死之迷」。昨晚（22日）第二集，拆解李小龍多個「死法」傳聞的可信程度，較多人猜測他服用過量毒物致死，而最多人相信他是死於「馬上風」，節目組找來人證、物證作出推論。而終極一集會於今晚播出，請來已退隱多年的丁珮再度接受訪問，她在訪問中談到與李小龍昔日的戀情，亦無奈外間揣測她與李小龍的死有關。

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《真相猜・情・尋》第一集，重揭當日李小龍之死，由麥海雄醫生的角度，打開了三個疑點，以及鄒文懷曾經隱瞞李小龍過往病歷的事，當年李小龍在逝世前兩個月，曾經嘔吐、抽筋，之後昏迷被送入醫院，情況危急、命懸一線。

連續3集的節目，今晚將迎來「重頭戲」，無綫再次找到了當時的重要人物丁珮接受專訪，當年李小龍死於她家中，在昔日訪問內提到她承認李小龍當時死在她的床上。丁珮再次出現，再度談及往事。而她自李小龍猝死後成為眾矢之的避走，近年深居簡出，鑽研佛法。

自李小龍死於丁珮香閨一事曝光後，丁珮一直躲於家中不敢外出，後來更要連夜「逃亡」避見記者。今次丁珮親自回應李小龍出事當晚的種種疑團，親解死亡地點為何有兩個版本；同時提及與李小龍的超友誼關係，還有因李小龍死亡出現纏擾超過50多年的嚴重後遺症。

現年 78 歲的丁珮，原名唐美麗，她與李小龍透過鄒文懷認識，當時李小龍太太李蓮達亦在場。訪問間丁珮盛讚對方是「很有魅力的人」：「成個世界都鍾意佢，我唔鍾意佢都唔正常啦！」她一再強調，當年是李小龍主動追求，並大拋金句形容二人之間的關係，她感激李小龍「情人眼裡出西施」：「人哋話我唔好，但佢覺得我好。」丁珮續指，認識李小龍後，對方的髮型及服飾均由她一手包辦，片場中人背後都稱呼她為「小龍女」。

談到當年萬人迷死於自己家中後成為公敵，丁珮坦言「唔知好嬲定好笑」，並直指謠言很幼稚。丁珮表示：「話我畀咩毒藥佢食…頭痛藥又唔係我發明嘅，點解一定要賴我呢？」丁珮更質疑全世界妒忌她得到李小龍，並謂：「我唔想得到佢…。」丁珮指李小龍突然離世，所有責任都落在她身上，令她成為最痛苦的人，但丁珮絕處逢生，強調努力做好自己，是不想辜負李小龍。

於昨晚（22日）播出的第2隻，節目就坊間對李小龍之死多個揣測，嘗試解開疑團，並播出當年李小龍由設靈到出殯時的情況。當年李小龍遺體在出殯翌日運送到美國西雅圖安葬。太太李蓮達上機前發表公開信，希望外間不要對丈夫的死作太多揣測，「不要再猜測我丈夫死前、後的情況」。

外間仍然眾說紛紜，有指李小龍被謀殺；家中風水差；得罪美國黑手黨惹來殺身之禍、死前大半年割汗腺，身體不能散熱中暑死；飲水太多腎未能適時排水；用電器鍛練肌肉，導致橫紋肌溶解等等，而最多人偏向相信李小龍是過量服用藥物或「馬上風」致死。

自稱李小龍影迷的李志遠，為追查真相，做過警方調查組，又做過記者，用自己方法了解事件，他接受節目組訪問，他透露曾親自訪問李蓮達，他說：「我問咗佢開庭前切換律師嘅理由之外，我再問到服藥縱慾死傳聞，蓮達完全否認，認為李小龍不會這麼愚蠢，為了增強性能力而服藥。」另外，節目組更找來醫生重新了解李小龍的病歷報告，排除了過量用藥、或因毒品可卡因致死的講法。