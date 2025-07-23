領展 | FOCUS | 精準套現VS精準退休，佳寶領展協奏財技之歌

平民超市佳寶和亞洲最大房托基金領展（00823），風格迥異恰如兩位「揸弗人」林曉毅、王國龍的背景：一個小學學歷、偷渡到港「窮到褲穿窿」 ；另一個頭頂MBA、會計師、銀行家光芒四射。乍看難有交集，卻因近日的「精準套現」和「精準退休」，協奏出一曲「資本利益最大化」的財技之歌。

平民超市名號，暗藏地產王國

要同時感受凍肉和汗水的獨特氣息，只需走入任意一間佳寶分店。同樣散布各區，領展商場卻大多潮流光鮮，不乏依山傍海。表面看，兩間公司都仰仗民生，只不過前者強調薄利多銷，後者著重資產管理，但回顧過去多年的神操作，都不約而同指向低買、高沽、托價等財技。

佳寶「平民超市」名號之外，堪稱「地產王國」。

1991年成立的佳寶，最新據報獲內地電商巨頭京東（09618），以40億元收購七成股權。即使最終價格大打折扣，但在眼下香港商鋪跌價未止，市民「網購+北上」成風之下，顯然是套現良機。

事實上，佳寶「平民超市」名號之外，自2007年起趁低吸納的物業涉資高達55億元計，堪稱「地產王國」。不過進入2021年，其開始密密沽貨，最經典是當年3月以14.35億出售葵涌總部大樓，帳面大賺10.87億。而今次京東收購的標的，據報正正包括至少16間佳寶持有的商鋪。

高價回購低價供股，疑似自肥

相比林曉毅眼光獨到，精準捕捉低買高沽時點，領展的物業投資卻不乏「摸頂」敗筆，例如2015年7月以逾66億人民幣收購的上海企業天地（現為上海企業廣場），最新估值跌至53.3億；2016年以59.1億投得的彌敦道700號商廈，最新估值僅29.7億元，惟無礙王國龍薪酬於2017年至2019年期間三級跳，創7826萬元的紀錄。

飽受小股東詬病的，除了CEO的高薪，當屬「高價回購+低價供股」的疑似自肥。翻查資料，領展回購的高峰期分別為2017/18、2019/20財年，金額分別達43.49億、42.4億元，最高買入價分別為70.5元、89.4元，推升領展股價於2019年7月高見96元。無獨有偶，王國龍於2018年8月至2020年2月，分三次減持領展300萬股，套現逾2億元。

領展回購的高峰期分別為2017/18、2019/20財年，推升股價於2019年7月高見96元。

隨著股價自高位拾級而下，領展於2023年2月宣布以44.2元5供1集資188億元，惟截至今日，領展股價仍未收復供股價，或間接印證高價回購有托價之嫌。

從佳寶到領展，種種財技令「揸弗人」賺得盆滿鉢滿，無論是草根逆襲還是精英操盤，最終是否皆由升斗小民或小股東埋單？

撰文:金子安