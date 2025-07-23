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23/07/2025

舊夥計又點會講老東家好說話

#本港樓市 #樓市 #壞帳 #樓市亮話 #銀行 #不良貸款
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　《彭博社》引述被炒的銀行職員話，香港銀行壞帳率高達2%，到年底可能去到2.3%。有客人質疑有無咁多，老闆話，焦點並不是有無2%咁多，而是邊個發表這個消息。《彭博社》亦相當保險，講到明是一個被炒的銀行職員，對消息持保留態度。試問一個舊夥計又點會講老東家好說話？尤其是匿名者。

 

　　2%壞帳的確是一個極壞消息，所以，金管局總裁余偉文立刻否認，並且強調銀行體系健全，及後有關報道已經將壞帳改為不良貸款。老實說，兩者有天淵之別，壞帳有機會「柳毅全輸」，一毫子都攞唔番；而不良貸款，經過一番操作，例如沒收貸款人的物業，變成銀主盤在市場發售，不但可以取回全部貸款，而且仲可以收取手續費，期間並收取高息，根本沒有損失。

 

金管局總裁余偉文否認香港銀行壞帳率高達2% (AP)

 

　　銀行點解出現2%不良貸款？其實都是自己攞嚟，測量師行將樓宇估價大幅降低，銀行迫不得已搵客戶追差額，老實說，按揭邊可能即時有錢還，惟有賣樓還貸。不過，要賣樓亦唔係咁容易，部分客戶跟唔上被迫躺平，最後演變成債務違約，那些違約債務亦可以解讀為不良貸款，佔全港貸款金額2%，大約250億美元絕不出奇，但那些不良貸款大多數有抵押品，賣走之後絕對可以清還貸款，咁樣就唔係壞帳。《彭博社》醒目，知道事件來龍去脈，除了話引述匿名已離職銀行職員所說的話，之後仲將壞帳改為不良貸款，唔好搞臭自己個朵。

 

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