8 月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10 預售套票9 折+免費拎飛詳情

第35屆香港貿發局美食博覽，將於2025年8月14日至18日舉行，大家可於公眾館、尊貴美食區試勻新款美食及掃貨之餘，亦可參觀家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展 2025。5 日展期各有五大主題日，品嘗世界各地美食及飲料產品。即日起，早鳥購買包尊貴美食區入場套票可享9 折優惠，而指定日子上午或晚間入場只需$10，65歲或以上長者免費入場，想免費獲得入場券，即睇以下介紹！

五大主題日

今年美食博覽 | 美與健生活博覽 | 家電．家居．博覽於 8 月 14至 18 日，在灣仔香港會議展覽中心舉行，5 日展期各有五大主題日︰8 月14日得閒品茶、8 月15日非遺滋味、8 月16日亞洲食力、8 月17日身心靈健康、8 月18日港識港食。今年美食博覽有四款票價，分別可進入不同展區組合，包括美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展 2025。香港國際茶展更是首次全期開放予公衆人士入場。

優惠一、包尊貴美食區套票預售9 折

美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 套票: 每位港幣40 元（預售每位港幣 36 元）

• 套票於 AlipayHK、支付宝、01 空間電子門票銷售平台 及 八達通 App 票價於 7 月 31 日- 8 月 13 日預售門票為每位港幣$36，於 8 月 14-18 日為每位港幣$40 元。

• 套票於全線 7-Eleven 便利店 及 Circle K 便利店預售門票為每位港幣$36 元。

• 持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展。香港國際茶展於 2025 年 8 月 14-15 日上午 10 時-下午 6 時及 8 月 16 日上午 10 時-下午 5時開放。

• 公眾人士使用 2025 年 8 月 16 日之套票可於當日上午 10 時至下午 5 時參觀美食商貿博覽（展覽廳 5）。

• 訪港人士票價優惠：訪港人士前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票，即可以每位港幣$30 購買套票 一張。

優惠二、一票四展通行$30

美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及香港國際茶展 2025 門票，每位港幣 30 元，想即場參觀同日的尊貴美食區需另付追加票價港幣 $10，當然一心想去尊貴美食區梗係先預購票，每位只需$36。

• 門票於 AlipayHK、支付宝、01 空間電子門票銷售平台、 全線 7-Eleven 便利店、Circle K 便利店及八達通 App 有售，或於會場入口收費站以 AlipayHK、支付宝 、或 八達通即時付費入場。

• 持票人士可憑票參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展。

• 香港國際茶展於 2025 年 8 月 14-15 日上午 10 時-下午 6 時及 8 月 16 日上午 10 時-下午 5 時開放。

• 公眾人士使用 2025 年 8 月 16 日之門票可於當日上午 10 時至下午 5 時參觀美食商貿博覽（展覽廳 5）。

• 傷健人士票價優惠：凡出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，可前往展覽會場以每位港幣$10 入場。

• 訪港人士票價優惠：訪港人士前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票，可前往展覽會場以每位港幣$20 入場。

• 於 2025 年 8 月 14 至 18日期間，已購買美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展門票的公眾人士，參觀同日的尊貴美食區需另付追加票價港幣 $10，於香港會議展覽中心展覽館 3B入口收費站以 AlipayHK、支付宝 或 八達通即時付費入場，訪港人士及凡出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士同價。

優惠三、晚間進場票$10

打算放工後去會展掃街當晚餐，必要留意美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 及 美與健生活博覽 2025 晚間進場票，8 月 14 至 17 日期間下午 6 時後進場每位港幣 10 元，好抵玩！

• 只限於會場入口收費站以 AlipayHK、支付宝 、或 八達通即時付費入場。

• 可於 2025 年 8 月 14 至 17 日期間下午 6 時後進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽。

• 訪港人士及持有由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士同價。已購買晚間進場票的人士，參觀即日的尊貴美食區需另付追加票價港幣$10，只限於香港會議展覽中心展覽館 3B 入口收費站以 AlipayHK、支付宝 或 八達通即時付費入場。訪港人士 及凡出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士同價。

優惠四、上午進場票$10

早起鳥兒有蟲吃！早啲去冇咁人山人海，購物更舒服！美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽 及 香港國際茶展 2025 上午進場票每位港幣 10 元，留意只限8 月 14, 15 及 18 日期間中午 12 時前進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 、 美與健生活博覽 及 香港國際茶展。

• 只限於會場入口收費站以 AlipayHK、支付宝 、或 八達通即時付費入場。

• 可於 2025 年 8 月 14, 15 及 18 日期間中午 12 時前進場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽 、 美與健生活博覽 及 香港國際茶展。香港國際茶展於 8 月 14-15 日上午 10 時-下午 6 時及 8 月 16日上午 10 時-下午 5 時開放。

• 訪港人士及持有由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士同價。

• 已購買上午進場票的人士，參觀即日的尊貴美食區需另付追加票價港幣$10，只限於 香港會議展覽中心展覽館 3B 入口收費站以 AlipayHK、支付宝 或 八達通即時付費入場。訪港人士 及 凡出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士同價。

優惠五、長者免費進場

• 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場。

優惠六、1990年出世有機會獲門票

第35屆美食博覽35歲生日啦！凡1990年出世即可領專屬禮遇，只要成為頭350位做齊以下步驟嘅參加者將會得到美食博覽、香港國際茶展、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽VIP入場門票一張！

遊戲玩法：

1. 讚好指定post及追蹤HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道

2. 留言:「一齊去美食博覽慶祝35歲生日！」

3. 填妥以下表格話比我哋知你都係1990 年出世：https://forms.gle/LX689fNsa43MGmUv8

名額：350個

條款及細則︰每人（以Facebook戶口計算）只限參加一次，所有已編輯的留言均作廢。參加者必須按照指示完成。得獎者會有專人以電郵通知領獎。有關門券之規定及條款細則，請參閱門券後相關部份。 如有任何爭議，香港貿易發展局保留最終決定權。

美食博覽 | 美與健生活博覽 | 家電．家居．博覽

展覽日期︰ 8 月 14至 18 日（星期四至一）

地點︰香港會議展覽中心

美食博覽：https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

美與健生活博覽：https://hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

家電．家居．博覽：https://homedelights.hktdc.com/tc

香港國際茶展

展覽日期︰ 8 月 14至 16 日（星期四至六）

地點︰香港會議展覽中心

https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc