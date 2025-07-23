DALLOYAU推新品香濃愛文芒雪葩，逢周五至日軟雪糕買一送一

今個暑假，DALLOYAU推出全新冰品，同大家迎接盛夏！全新冰品「香濃愛文芒雪葩」，金黃果肉散發熱帶香氣，令人在炎炎夏日無法抗拒！另外，DALLOYAU更推出買一送一優惠，顧客只要在逢星期五至日購買軟雪糕，即可享買一送一，以甜味對付熱氣。

全新甜品「香濃愛文芒雪葩」 清新天然增添層次感

愛文芒又被稱為「蘋果芒」，以18度的天然糖分著稱，金黃的芒果果肉中散發香濃的熱帶氣息，甜而不膩，製成冰品再搭配上脆口的窩夫筒，滿滿層次感。此雪葩由即日起於五間指定分店發售：中環娛樂行、尖沙咀海港城、觀塘創紀之城（apm）、啟德AIRSIDE，以及大圍圍方。

夏日限定香濃愛文芒雪葩，原價$68/杯

軟雪糕優惠 逢周五至日買一送一

除了推出新冰品，DALLOYAU更推出軟雪糕買一送一的優惠，與大家在今個夏日以冰涼且香甜的軟雪糕對付炎炎夏日！顧客凡於逢周五至周日購買軟雪糕，即可享有買一送一的優惠。

在品嚐夏季限定愛文芒雪葩之餘，亦可細味感受歡迎的特濃朱古力軟雪糕