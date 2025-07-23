港大圖書館「夢幻敦煌」展覽免費入場 多媒體沉浸式體驗 近距離感受敦煌石窟藝術

香港大學與少雪齋合作，首次與敦煌研究院合辦敦煌藝術文化展覽！由即日起至9月7日，市民可以在港大圖書館免費入場「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽。此次展覽將展示敦煌石窟藝術推動敦煌學術研究及教育，讓市民能以多媒體沉浸式體驗，感受到敦煌文化的宏偉。

本地學府首辦敦煌展覽 展敦煌石窟藝術推教育

這次展覽是港大圖書館與少雪齋首個合作項目，成為首間舉辦敦煌展覽的本港學府。此次展覽將展示敦煌石窟藝術、文物保護技術及數位化成果，以推動敦煌學術研究及教育，讓港大師生校友及公眾有機會深入了解敦煌文化的深厚底蘊。

六大展覽單元 多媒體互動影片

展覽分為六個單元主題，並分佈於圖書館三個展覽區域「莊嚴佛宮」、「萬象人間」、「石室寶藏」、「絲路漫漫」、「壁上丹青」及「悠遊淨土」。展覽亦會採用數位化展示，利用先進的數位化技術，展示敦煌石窟的壁畫與文物，讓訪客在沉浸式體驗中，親身感受敦煌藝術的壯麗與精緻。

在「莊嚴佛宮」中，敦煌莫高窟第45窟盛唐風華將以一比一的比例神還原，西壁佛龕內七身經典彩塑將完整重現出來。窟內壁畫更集多樣的唐朝藝術品以及珍貴圖像史料，研究唐代社會。透過這些藝術展品，訪客能夠了解到敦煌藝術如何融合宗教神聖與人間煙火，感受當中獨特魅力。

在「悠遊淨土」中，訪客將會體驗到佛教淨土的藝術，例如飛天和音樂舞蹈場景。數個藻井圖案將用燈箱在天花板吊掛，展出莫高窟獨特的藻井圖案，躺下仰望，感受莫高窟不同藻井圖案的豐富視覺效果。洞窟中的飛天舞蹈形象隨樂聲翩然環繞，靈動空間。

「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽詳情：

日期：即日至9月7日

地點：香港大學圖書館地下，二樓展覽廳及高黃慧貞藝術電子圖書館（三樓）

開放時間：星期一至五 8:30am-9pm，星期六 9am - 5pm（逢星期日及公眾假期休館）