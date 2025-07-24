「Market Place Wine Awards 2025」星級評審選出17支冠軍得獎酒！限時第二瓶半價優惠 平均每瓶低至$97.5

品味超市Ｍarket Place，舉辦了第二屆「Market Place Wine Awards」美酒獎項，本屆評審陣容再升級，由12位美酒權威組成的評審團，選出17支冠軍得獎酒，今年更增設年度最佳獎項，讓顧客更方便選出合適的佳釀。Market Place更推出限時優惠活動，選購任何得獎酒即可享「第二瓶半價」優惠（只限同款）， 平均每瓶低至$97.5！

今屆的「Market Place Wine Awards」評審陣容再升級，由12位美酒權威組成的評審團，當中包括國際葡萄酒教育家協會香港分會榮譽主席Davy Leung、香港葡萄酒評審協會主席Calvin Choi、專業葡萄酒教育工作者及酒類飲品專欄作家 Rebecca Leung、米芝蓮星級餐廳侍酒師等嚴格把關，以更臻完美的評選標準，選出各款得獎佳釀。

由12位美酒權威組成的評審團，陣容強勁。

評審團需要以蒙瓶方式試飲評酒，用專業味蕾選出最佳酒款。所有酒款根據價格、分類及國家分組，並讓評委各自以香氣、味覺、結構和餘味評分。在此準則下，評審們從芸芸超過150款來自全球各地的酒之中，挑出27款酒列成入圍名單，最後再按獎項選出17支冠軍得獎酒，而當中得分最高的更獲「年度最佳」獎項。過程既嚴謹且專業，媲美國際級評酒比賽！

評審團需要以蒙瓶方式試飲評酒，用專業味蕾選出最佳酒款。

不少顧客揀酒時無從入手，甚至以為價錢昂貴便是合適選擇，於是Market Place便舉辦Wine Awards，為大家解決選酒的煩惱。顧客可從得獎名單中，了解到每款酒的味道特性，更可為不同食物找到最適合的酒款配搭。得獎美酒中，種類範圍廣闊且性價比高，以下3款是星級評審的特別推介：

Market Place商務經理（葡萄酒）Andy Lau力薦「澳洲卓越紅酒類別」得主Hentley Farm Villain and Vixen Grenache，聞起來有草莓、覆盆子和黑胡椒、八角茴香的芬芳。這款酒酒體適中，口感飽滿，單寧與酸度相平衡。

La Petite Maison Hong Kong 首席侍酒師Juwan Kim則推薦「獨家優秀白酒類別」得主、來自澳洲的Petaluma Piccadilly Valley Chardonnay呈淡稻草黃色，散發出檸檬、葡萄柚和桃子的香氣，並帶有淡淡的橡木香。在口感上。在法國橡木桶中陳年，增添了複雜性和一絲香草味。無論用以佐海鮮或家禽同樣出色，情迷白酒的朋友不能錯過！

MOSU香港餐廳總經理Joey Tsang首推產自法國的得獎超值紅酒Chateau Holden Haut Medoc，微透光的紅寶石色澤，明顯的黑莓香氣，但伴隨著青椒等香料氣息，並呈現雪松、皮革等三類香氣，單寧緊實、酒體飽滿，餘韻以經典的莓果香氣收尾，充份展現其複雜而平衡的風味

為進一步提升選酒指南的權威性，本屆特別增設「年度最佳」獎項，評審團一致票選出全方位表現卓越的殿堂級酒款，由法國香檳傳奇品牌Moet & Chandon Grand Vintage Brut 2016摘冠，完美詮釋了偉大年份香檳應有的深度與優雅，讓消費者在超市也能發現這類具收藏價值的頂級酒款。另外，Market Place亦從全球各地搜羅品質與價錢兼備的佳釀，其中超值葡萄得獎名單以令人驚艷的親民價格，重新定義葡萄酒的性價比標準。

Moet & Chandon Grand Vintage Brut 2016 口感豐盈飽滿，伴隨著烤麵包、薑餅及淡淡的桃子氣息 。口感輕盈清新，活潑而又融合的酸度。餘韻縈繞著淡淡的帶有淡淡的杏仁味，令人聯想到新鮮杏仁的芬芳。

獲獎及入圍性價比之選：

Chateau de Chantegrive Cuvee Caroline, Grave 2019

First Drop Mothers Milk Shiraz 750ML

Grant Burge Fifth Generation Barossa Chardonnay 750ML

Sherwood Stoney Range Pinot Gris 750ML

Chateau Holden Haut-Medoc 750ML

Campo Viejo Rioja Reserva 750ML

為慶祝第二屆「Market Place Wine Awards」圓滿舉行，Market Place特別推出得獎酒款限時優惠活動。即日起至2025年8月14日，親臨Market Place或於Market Place網店選購任何得獎佳釀即可享「第二瓶半價」優惠（只限同款），其中來自澳洲Grant Burge 5th Generation Chardonnay（平均每瓶）低至$97.5，是時候入貨了！

「Market Place Wine Awards 2025」

網址：https://www.marketplacehk.com/d/eYNARlp25X6gvFi.html