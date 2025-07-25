新兵未夠班，戰術沒突破；曼城要反彈，仍需兩三年

車路士新援加盟助球員贏得世冠盃、利物浦豪花1億搶得天才中場先贏聲勢，甚至阿仙奴羅致4個新球員，都被認為補足短板。

反而最早出手的曼城，似乎都未有為大家帶來驚喜。到底曾經在過去10年幾乎壟斷英超的曼城，能否重塑輝煌？

曼城能否重新注入動力，其實全繫一人身上，就是哥迪奧拿。

先分析曼城買賣球員的策略，可以留意到，今季夏窗已經羅致的5個球員中，只有兩個是曾有英超經驗。

據傳門將艾達臣將會離隊，如果走了這個頂級門將，曼城的防線恐怕更有危機；而消息指曼城或會從般尼回購青訓產品科士打頂上門將位置，但此子在下游打滾，能力有待考驗。

以往曼城買人，有不少都是來自英超，有名氣兼實力；例如獲加、史東斯、馬列斯、彌敦艾基，甚至表現未符預期的格列殊等。

除了經驗，更重要當然是級數。

羅致的5名新兵，先不論實力是否不及以往的正選球員，甚至乎不及部分後備球員。他們既不是類似夏蘭特、洛迪等已薄有名氣，也不是辛尼和艾維斯等新星。

新兵不似預期，舊將也不算出色；格列殊加盟後，表現未如理想，尤其比賽態度並不積極，即使有天分，但明顯不足以在曼城佔一席位，離隊只是時間問題。

在經驗和技術上，曼城的新球員都不似預期，可以預見，不會為球隊帶來翻天覆地的變化。

除了球員的質素，還有一點更關鍵的，是戰術運用。

哥迪奧拿一度是戰術開拓者，幾乎每一個球隊都仿效他的提法，從巴塞到拜仁，再到曼城，都是一個又一個劃時代的戰術改變。

曼城最新簽入的挪威小將尼柏，被譽為新奧迪加特，為母隊上陣70場，攻入14球11個助攻；但他只踢過挪超，當年奧迪加特已經在皇馬有上佳表現才加盟阿仙奴，所以尼柏是否過譽，恐怕要看過比賽才知道了。

但近年，哥帥越來越保守，越來越劍走偏鋒，尤其臨場調動太過保守，甚至偶爾一場賽事連一個輪換都不做，這樣的排陣和踢法，讓球隊消耗非常大， 更令球員失去對足球的樂趣。

要知道近年球賽太多，一個賽季踢6、70場比賽，輪換不足，苦了球員。看看前幾季的曼城15、6個球員，博到盡，卒之成就三冠王，贏了歐聯。但球員博了幾年，去年崩盤，兵敗如山倒。

真是成也哥迪奧拿；敗也哥迪奧拿。

曼城一度建立的王朝，其實建基於之前的幾位領隊的努力和打造，哥迪奧拿接手後的班底，有不少都是來自前朝的球員，而且質素都非常出色，所以能夠造就一代教一代的效果。

曼城走下坡，並不是一朝一夕的事情。相反，由於營運壓力（被起訴不公平競爭）、踢法被針對、甚至其他球隊重新崛起，都令曼城逐漸走下神壇。

哥帥在續約後，到底還有多少心力推動球隊回勇，甚至進步？曼城能否重建王朝？恐怕並非短期內能成事。

世冠盃期間，哥迪奧拿曾經表示現時陣容人數太多，應該再精簡；但根據過往幾年的輪換情況，哥帥太過依賴正選球員，有選擇反而不用，這或者是曼城退步的其中一個原因。