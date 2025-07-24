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24/07/2025

MEYER廚具印花活動：低至2折換購小熊維尼系列廚具，千色/APITA/UNY會員享專屬換購價

#Hot Deals #印花 #APITA #迪士尼 #小熊維尼 #廚具 #千色 #C生活 #Shopping #UNY #MEYER #著數優惠
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Text: Cuppy Sung

　　如果你係忠實的小熊維尼粉絲，以下新品你必不能錯過！MEYER廚具聯乘迪士尼小熊維尼，推出一系列小熊維尼廚具！由即日起至9月8日，顧客凡於千色Citistore、APITA、UNY及C生活購物消費滿$50，即獲印花一枚。憑指定數量印花可以低至2折換購小熊維尼廚具系列，而千色/APITA/UNY/C生活會員（CU APP）更可享專屬換購價。

 

小熊維尼廚具 繽紛甜「蜜」登場

 

　　只要在9月8日前，在千色Citistore、APITA、UNY及C生活購物消費滿$50，即可獲印花一枚。集齊5枚印花即可換購小熊維尼廚具。即睇有甚麼小熊維尼款式廚具必帶回家！

 

小熊維尼陶瓷罐：矽膠圈緊實密封，保持食物新鮮

 

迷你陶瓷砂鍋套裝：多功能陶瓷砂鍋，烘焙、上菜、存食物無難度

 

陶瓷碗連陶瓷碟套裝：耐污防染色

 

陶瓷不黏煎鍋 24cm：順滑不黏表面，不含PFAS

 

 

CU APP會員獨家換購價 買滿$250即可換購

 

　　千色/APITA/UNY/C生活的會員可在CU APP享有專屬換購價，由即日起至9月15日，凡於eShop購物消費滿$250，即可以優惠價換購指定商品一件（商戶派送訂單除外）。換購任何兩件產品（最少一件鍋具產品）更可+$1獨家換購Winnie The Pooh布袋一個（價值$129）。

-    換購產品須受有關條款及細則約束
-    商品數量有限，換完即止
-    如有任何爭議，CU APP保留最終決定權

 

 

 

 

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