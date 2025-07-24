  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/07/2025

麥當勞開心樂園餐送CHIIKAWA玩具︰全套共八款及兩大入手攻略

#美食情報 #CHIIKAWA #麥當勞 #美食 #開心樂園餐
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　CHIIKAWA開心樂園餐玩具即將登陸麥當勞！各位fans7月28日上午11時起親身到指定40間餐廳櫃檯或經麥當勞App登入指定網站，即可選購指定開心樂園餐，全套共八款CHIIKAWA玩具輪流登場，大家邊歎美食、邊玩、邊打卡！

 

 

　　好得意！好得意！隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具全套共有八款，由7月28日上午11時起，每逢星期一及五輪流推出一款指定的CHIIKAWA開心樂園餐玩具，包括人氣角色如吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠以及海獺等。

 

Hachiware麥當勞日曆7月28日推出

 

Rakko外賣車量度器8月1日推出

 

　　CHIIKAWA玩具幾實用，有Chiikawa筆座、盒裝便條紙、Rakko量度器及Usagi貼紙機、Momonga筆套，Hachiware麥當勞日曆及相架，以及 Usagi和Usagi熱香餅盒子等等，返工返學文具都啱用。大家又要開始密密食麥當勞的日子，最少一星期兩餐，Are you ready？ 

 

Chiikawa筆座8月4日推出

 

Usagi熱香餅盒子8月8日推出

 

Momonga筆套8月11日推出

 

Hachiware相架8月15日推出

 

Chiikawa盒裝便條紙8月18日推出

 

Usagi貼紙機8月22日推出

 

　　隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具數量有限，送完即止，fans必先了解兩個入手途徑！今次CHIIKAWA玩具限於推廣期間供應，顧客若非於40間指定餐廳之櫃檯、或若直接於麥當勞App內或經餐廳自助點餐機選購開心樂園餐，只會獲送贈非 CHIIKAWA 款式之隨機圖書一本。

 

方法一：親身到訪指定40間餐廳櫃檯選購

 

　　由7月28日起，逢星期一及五上午11時起於指定40間餐廳供應隨開心樂園餐附送的CHIIKAWA玩具。親臨40間指定餐廳點餐都要留意，若經餐廳自助點餐機選購開心樂園餐，或於麥當勞App內直接選購開心樂園餐，只會獲贈非 CHIIKAWA 款式之隨機圖書一本。

 

　　• 顧客只限於櫃檯^選購任何開心樂園餐，才可獲贈隨餐附送的CHIIKAWA玩具。

　　• 指定40間餐廳包括：位於港島區的灣仔港灣、鰂魚涌柏蕙苑、西環西寶城、小西灣藍灣半島、鴨脷洲海怡半島。

　　• 位於九龍區的尖沙咀星光行、黃埔、藍田麗港城、鑽石山荷李活廣場、九龍站、牛頭角樂華、紅磡海逸豪園、深水埗富昌、荔枝角宇晴匯、奧海城、九龍城廣場、彩雲、樂富、紅磡站、啟德Airside、觀塘裕民坊。

　　• 位於新界及離島區的元朗貿易中心、青衣長發、屯門良景、沙田希爾頓、大圍美林、青衣長康、將軍澳寶琳、大埔廣福、沙田第一城、沙田沙角、荃灣愉景新城、將軍澳厚德、粉嶺碧湖花園、天水圍置富嘉湖、科學園、屯門市廣場、火炭星凱堤岸、粉嶺清濤、東涌映灣園。

 

方法二：經麥當勞App進入指定網站選購

 

　　唔想去餐廳排隊買餐即時食，可於App主頁指定頁面選購，其後憑電郵內的QR Code於指定日期內到所選的麥當勞餐廳換領所選套餐及指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具，時間更有彈性！

 

　　• 由7月28日起，逢星期一及五上午11時起於指定活動網站供選購。

　　• 顧客須成為麥當勞App用戶，並於指定日子上午11時起點擊App主頁內的活動banner，進入指定網站選購「$28麥芝蛋飽開心樂園餐配指定飲品」或「$34麥樂雞（4件）開心樂園餐配指定飲品」。成功完成交易後，將自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code。

　　• 顧客其後憑電郵內的QR Code於指定日期內到所選的麥當勞餐廳換領所選套餐及指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。

　　• 進行換領時，顧客須到訪所選餐廳的櫃檯向店員出示QR Code，方可獲贈指定CHIIKAWA開心樂園餐玩具。

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食情報 #CHIIKAWA #麥當勞 #美食 #開心樂園餐
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk