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24/07/2025

馬莎中環旗艦店食品部重新開幕｜限定優惠、全新Coffee to Go、鮮製麵包區

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Text: Cuppy Sung

　　大家期待己久嘅馬莎中環旗艦店食品部返嚟啦！食品部將於7月24日重新開幕，全新裝修後，新增Coffee to Go區、鮮製麵包區、芝士專櫃及美酒專區。為慶祝食品部重新開幕，中環旗艦店在7月24日至27日期間推出多項獨家優惠，例如購買氈酒或芝士享八折、指定特色茶買一送一及指定食品七折，大家切勿錯過！

 

多個全新特區 盡享一站式美食體驗

 

　　經過全新裝修後，中環旗艦店食品部新設了多個特區，例如專為中環上班一族提供不同咖啡選擇的「Coffee to Go」專區以及每日提供新鮮出爐的歐陸麵包的「鮮製麵包區」，滿足各位對早餐的需求。

 

 

　　其他專區亦有不同優化，酒櫃區以全新模式陳列，讓各位能夠一眼就能將世界各地不同佳釀。而芝士專櫃則搜羅了世界各地上百款的芝士，為芝士迷們提供更多選擇。

 

 

多項優惠慶祝重新開幕 新口味咖啡登場

 

　　馬莎推出了多項超抵優惠慶祝中環旗艦店食品部的回歸，於7月24日至27日期間，顧客凡於中環旗艦店購買任何氈酒或芝士，即享八折優惠，購買精選罐頭食品及威化餅乾買兩件可享七折優惠，以及購買指定特色茶買一送一！

 

 

　　指定分店亦會推出精選咖啡及酥皮麵包組合優惠，兩者完美組合為上班一族充飽電再工作。

 

$42即享一杯小杯裝熱咖啡及一件精選酥皮麵包，加$4升級為凍咖啡/中杯裝

 

　　除了優惠，馬莎亦推出了全新新品。於7月24日起在指定分店推出開心果鮮奶咖啡，香濃咖啡與醇厚開心果相互配合，交織成全新味覺享受。

 

開心果鮮奶咖啡，$36（熱）、$40（凍）

 

Blue會員限定優惠 買滿$300送限量版Percy Pig環保袋

 

　　Blue會員亦享有專屬優惠，由7月24日起，Blue會員凡於中環旗艦店食品部購物滿$300或以上，即可獲送限量紀念版Percy Pig環保袋一個，每位會員只限換領一個，禮品數量有限，送完即止。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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