8月工展會購物節︰八大主題區$ 1掃貨+半價美食+早鳥門票$8+長者免費入場

8月中有美食博覽，未出發前先去第5屆工展會購物節掃貨熱身！第5屆工展會購物節將於8月1日至4日亞洲國際博覽館舉行，今屆設有八大主題區共300個攤位，門票早鳥優惠$8，長者免費入場。今年焦點推介家鄉風味區及荔園．遊樂區，一家大小食買玩兼掃$1平貨，即睇更多著數詳情。

8月美食博覽一票四展通行︰長者免費入場、最平$10 預售套票9 折+免費拎飛詳情

今屆「工展會購物節」設有八大主題區︰休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區、Chill飲Chill食區、為食Guide、家鄉風味區，以及荔園．遊樂區，合共300個攤位，從美酒美食、食品飲料、參茸海味、廚具家電、兒童用品以至美容及保健品，一應俱全。精明消費者必於App内兌換電子優惠券，睇定眾多震撼優惠產品，低至「1元」及「1折」！

金燕牌有機首烏黑芝麻霜(200克)$1

eefit依飛能量助眠耳塞 $1

鴻福堂響螺蟲草花淮山薏仁雞湯(400毫升) $20

Diamondpro不銹鋼保溫飯壺午餐盒(0.9升) $30

購物節入場門券每張10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場。7月31日前於工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶及 KKDay網上購票 電子門券，可享早鳥優惠價每張HK$8。展會期間亦設特別交通安排，3 條免費穿梭巴士路線（荃灣、屯門及天水圍）方便前往會場。

今年亮點之一是全新的『家鄉風味區』，雲集內地10大省市的地道特產與文化元素，大家可一次過嚐盡各地美食，包括 四川琥珀桃仁及蜂王漿、新疆清甜大棗和養生桑葚乾、 內蒙古香濃奶片、廈門閩南特產、 大連海參、黑龍江羊肚菌及甘肅急凍羊架等等。

另一新推出的主題區─「荔園•遊樂區」設有多個經典攤位遊戲和遊樂設施，重現叮叮船、碰碰車等荔園地標，供市民和旅客打卡留念。此外，大會準備了多場舞台表演、Busking獻唱及親子競技比賽。

荔園•遊樂區設經典遊戲攤位、童年回憶打卡位！

展會期間，眾多精選產品將會以「震撼價」發售低至1折和「1蚊」。Chill飲Chill食區和為食Guide區將會在每天下午3點免費派發雞尾酒30杯，下午4至7點Happy Hour美食低至半價！

大會推出了「5周年瘋狂賞」活動，透過一系列大抽獎及有獎遊戲，送出名貴家電、保健品及廚具等總值40萬元豐富獎品。6大賞重點活動：

1入場禮

• 每日首500名入場人士即送「5周年入場禮」。

2幸運大獎賞

• 填妥《消費指南》內的『工展每日幸運賞』及『購物終極幸運賞』抽獎券即可參加。有機會贏走名貴家電及保健品等豐富獎品！







3電子消費抽獎

• 場內以電子貨幣消費滿$300即可抽獎1次。消費滿港幣600元或以上抽獎2次！

4工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞

• 7月24日至8月3日會員免費參加「幸運大激賞」及「終極鉅賞」， 隨時抽中名貴家電、廚具等大獎，下載App即玩！

5 五周年拍拍賞

• 追蹤及讚好我哋社交平台再分享指定帖子就玩得！

• 拍中8.88秒即中「大獎」，8.88秒以外都有「幸運獎」。人人有獎，永不落空！

第5屆工展會購物節

日期︰8月1至4日（星期五至星期一）

開放時間︰8月1至3日10:30am -7pm、8月4日10:30am- 5:30pm (每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場)

地點︰亞洲國際博覽館 5 及 7 號展館（東面入口）

入場費︰港幣$10 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)

www.hkbpe.com.hk