vivo X Fold5極致輕薄配蔡司鏡頭，五窗多工操作與可水中開合使用設計

vivo正式進軍香港摺疊手機市場，首款產品有「大摺」手機X Fold5，主打極致輕薄、超長續航與蔡司攝影系統，更獨家搭載可同時運行五個應用程式的原子工作台，無論設計、效能還是多工操作體驗，均屬市場頂尖之選。

X Fold5是目前市面上最輕薄的「大摺」手機之一，機身重量僅217克，展開只有4.3毫米厚、摺疊後厚度亦只是9.2毫米（炫灰版）。機身採用鋁合金中框及雙拓鍍膜背蓋，手感細膩不沾指紋，搭配全新碳纖維龍骨鉸鏈，強度高達2,300MPa，並通過60萬次摺疊測試。此外，X Fold5通過IP5X、IPX8及IPX9三重防護認證，可承受80℃高溫水柱沖擊、在水中完成1,000次摺合，甚至能於-20℃低溫下持續運作。

機頂有揚聲器及紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

機底有另一個揚聲器及USB Type-C介面，支援 80W有線閃充。

機身右側除了有整合指紋辨識的電源鍵和音量鍵外，更加入了快捷操作按鍵，可長按啟動功能或應用程式。

機身採用鋁合金中框及雙拓鍍膜背蓋，手感細膩不沾指紋。

X Fold5搭配全新碳纖維龍骨鉸鏈，強度高達2,300MPa，並通過60萬次摺疊測試。

X Fold5採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，搭配16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試得分接近194萬，效能屬於旗艦級水準。手機內置6,000mAh藍海電池，支援80W有線閃充與40W無線快充，最快一小時可為手機充滿電。電池採用第四代矽負極技術，矽含量提升至12%，能量密度高達866Wh／L，配合雙層電極架構，有效抑制膨脹與損耗，提升整體使用壽命與穩定性。

X Fold5採用Snapdragon 8 Gen 3 處理器，安兔兔測試得分接近194萬，效能屬於旗艦級水準。

設有雙Nano SIM卡插槽。

X Fold5內外熒幕均用上AMOLED面板，主熒幕為8.03吋（2,480 x 2,200解像度）、外熒幕為6.53吋（2,748 x 1,172解像度），提供4,500nits亮度，並支援1-120Hz自適應刷新率和P3廣色域。兩個熒幕亦支援Netflix HD與Dolby Vision，並獲得TÜV萊茵全方位顯示器護眼認證3.0。

主熒幕為 8.03 吋，提供4,500nits亮度，並支援1-120Hz自適應刷新率。

主熒幕同樣設有2,000萬像素前置鏡頭。

X Fold5設有6.53吋外熒幕。

外熒幕上方備有2,000萬像素前置鏡頭。

X Fold5依然用上蔡司影像系統，三個蔡司主鏡頭皆為5,000萬像素。廣角鏡頭採用Sony IMX921感光元件及1／1.65吋大底，支援OIS光學防震與VCS仿生光譜技術 2.0；長焦鏡頭則用上Sony IMX882感光元件及1／.95吋大底，及擁有CIPA 4.5相機級別防抖認證，提供3倍光學和100倍數碼變焦。與vivo其他X系列手機一樣，X Fold 5擁有蔡司全焦段人像、7種蔡司鏡頭虛化及不同拍攝模式，成像表現不亞於傳統旗艦。

X Fold5依然用上蔡司影像系統，三個蔡司主鏡頭皆為5,000萬像素。

X Fold5的廣角鏡頭採用Sony IMX921感光元件及1/1.65吋大底，能拍攝一流畫質的照片。

與vivo其他X系列手機一樣，X Fold 5擁有蔡司全焦段人像、7種蔡司鏡頭虛化及不同拍攝模式。

為配合摺疊熒幕，X Fold5特别加入原子工作台，支援同時開啟最多五個應用程式，而且每個應用程式可獨立控制聲畫與大小，靈活度高於傳統分割螢幕。同時，機側特意加入快捷鍵，無須解鎖手機可快速啟動常用工具或應用程式，加上手機內置AI超清文檔、AI全屏翻譯、AI圈定即搜、AI字幕及一系列AI圖片後製功能，令手機有很高的實用性。

X Fold5特别加入原子工作台，支援同時開啟最多五個應用程式。

機側的快捷操作按鍵，可自行選擇啟動不同的功能或應用程式。

X Fold5通過IP5X、IPX8及IPX9三重防護認證，在水中開合也可正常使用。

總結

X Fold5集輕薄設計、蔡司攝力、多工介面與頂級續航於一身，整體來說是一台實用性極高的「大摺」手機，無論娛樂或工作都有很好的體驗，價錢也比其他品牌的同類手機吸引。此外，X Fold5於7月31日正式發售，即日起至7月30日預售期間購買，可獲贈總值$1,778的Microsoft 365個人版（12個月）及延長12個月原廠保養，而於7月31日至8月31日公開發售首月內購買，亦可享有價值$998的延長原廠保養服務。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核心

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,748 x 1,172像素，6.53吋多點觸控AMOLED（外熒幕） / 2,480 x 2,200像素，8.03吋多點觸控AMOLED（主熒幕）

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：2,000萬像素（機面） / 2,000萬像素（前置） / 5,000萬像素120°廣角 + 5,000 萬像素超廣角 + 5,000萬像素焦鏡（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：159.68 × 72.6 × 9.2毫米（摺合） / 159.68 ×72.6 × 9.7毫米（展開）

重量：217克

售價：$11,998

查詢：vivo 2301 0999