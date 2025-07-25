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25/07/2025

Stay Investing才是投資之道

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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，到今年底止，所有強積金成員都會使用一個共享的平台，稱為積金易平台(eMPF)。到時，無論你有幾多個強積金戶口，都可以一目瞭然。我形容，大家再沒有藉口不理會自己的強積金了。

 

　　只不過，我有一個擔心，那就是，這個方便，會否令計劃成員由一個極端走去另一個極端。即是由過去不願意去看，去管理，以及去轉換，變成頻繁地關注強積金價格的上落，甚至頻密地轉換基金，將基金當成股票一樣去炒！

 

　　今年初的時候，我在本欄寫過幾篇有關強積金的投資竅門，以及用一些數據去引證，如果是年輕人，又能承擔基本的投資風險，簡簡單單選股票基金就好了。而選股債混合的基金，也是除笨有精的，而當中預設投資策略中的「核心累積基金」，由於管理費便宜，是近年另一個不俗的選項。

 

　　早前因為半年結，我整理了上半年的強積金表現，發覺絕大部分強積金，即使經歷了特朗普掀起的關稅戰，半年之後都是上升的，升幅最大的有兩成左右（主要是大中華基金），升幅最少也有3%-4%，主要是債券基金。

 

　　這個結果令我想起一個投資策略，那就是Stay Investing。即是說，只要保持投資，不隨便把投資泊去現金，長線來說都是賺錢的，背後原因就是，如果大家擔心市況向下，把所有投資都轉成現金。但原來，這樣也是有「風險」的，這個風險叫「上升風險」。

 

　　投資市場往往都是在不知不覺間上升，不知不覺間步入牛市；當然，反之亦然。只不過，你把所有投資沽出了，自己確實安心了，因為不用擔心再下跌。

 

現實上，能夠在低位買回的投資者少之又少，難免承受「上升風險」（Envato）

 

　　但如果你的投資期還未結束，你其實是要找機會重新入市的，但現實上，能夠在低位買回的投資者少之又少，很多都是等市場回升了一大截才「醒覺」要重新入市。結果，在跌了一大截之後才沽出，又在回升了一大截之後才買回，結果可能比你以不變應萬變的方式去應對跌市，效果可能更佳呢！

 

　　當然，這樣也要看你是買甚麼，如果你手上的是股票，而且是很糟糕的股票，那就另當別論了。但強積金投資，一來是超長線的投資，二來是以基金形式的投資，背後有基金經理去決定的管理該組合，而且，所買的都是優質資產，不會出現手持「垃圾股」的情況，因此，Stay Investing的策略是絕對可行的。

 

　　我查看我手上的強積金客戶，甚至以一些個人帳戶的客戶為目標（即是等同一筆過投資，沒有平均平本法的效果），發覺只要是買大中華基金和環球股票基金或北美基金，時間愈長，所賺就愈多，最多者幾乎是一倍。但大前提是沒有在市場大幅波動時賣走，而是按兵不動，就這樣下去，經過大約10年時間，結果都是賺錢的，而且賺幅驚人！

 

　　簡單一個結論就是，Stay Investing才是投資的王道呢！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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