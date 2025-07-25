Pizza Hut x《ONE PIECE》海賊迷打卡必到全港4間主題店！全線推出期間限定「ONE PIZZA: 海王芝士扭紋批」

今個夏天，Pizza Hut將會首度聯乘超人氣動漫《ONE PIECE》，推出一系列限定主題美食及獨家精品，最驚喜是將4間Pizza Hut打造成《ONE PIECE》主題店，店內有大量路飛、索柏、卓洛及奈美等草帽海賊團成員的裝置，海賊迷一定打卡都打到手軟！

全線供應5款限定主題美食

由即日起至2025年9月24日，Pizza Hut將會推出一系列期間限定打卡美食，讓海賊迷以味蕾重溫ONE PIECE的經典名場面，開啟屬於自己的尋寶之旅！重點推介的有完美融入路飛經典草帽造型的「ONE PIZZA：海王芝士扭紋批」，以及路飛最愛的「猛烤威靈頓豬髀皇」，另外還有兩款色彩繽紛的清爽梳打特飲「橘子鎮・橙柚梳打」和「霜月村・蜜瓜梳打」，甜品則有「蛋糕島・草莓芝士酥」。即日起至8月6日，Hut Rewards會員更可享低至85折專屬驚喜試食價！



ONE PIZZA: 海王芝士扭紋批

單點價：普通批 $179起、大批 $214起

最吸睛當然是中間的路飛草帽，酥皮釀入香濃忌廉芝士菠菜，海賊迷必愛！必勝批鋪滿彈牙大蝦、珍珠帶子、精選海鮮、西蘭花等豐富配料，配上濃郁龍蝦刁草醬，以及期間限定芝士扭紋批邊，好睇又好食！



猛烤威靈頓豬髀皇

加配價 $54起、單點價 $89起

豬仔髀肉以煙肉與豬肉芝士碎包裹，再將外層酥皮烘烤至酥香金黃，內裡肉質軟嫩多汁，香氣四溢。每一口都充滿啖啖肉的快感，就如路飛最愛大口吃肉一樣，絕對是肉食控之選！



蛋糕島・草莓芝士酥

加配價 $24起、單點價 $39起

外層是充滿牛油香氣的酥脆鬆化酥皮，入面夾著超豐厚的草莓忌廉芝士，表面再淋鋪上草莓醬，酸甜交織，令人彷彿置身於《ONE PIECE》蛋糕島的奇幻世界中，感受滿滿的幸福感！

凡惠顧任何期間限定「ONE PIZZA」套餐（2-3人套餐或4-5人套餐），即隨機附送《ONE PIECE》限量角色襟章一枚，一套3款，包括路飛、卓洛和奈美。Pizza Hut更特別為「ONE PIZZA」套餐的必勝批設計兩款色彩繽紛的限定外賣Pizza盒，fans可能連個盒都想儲起來！



堂食2-3人ONE PIZZA套餐



「ONE PIZZA」套餐限定外賣Pizza盒

另外，凡於推廣期間堂食惠顧「橘子鎮・橙柚梳打」或「霜月村・蜜瓜梳打」，即可獲贈《ONE PIECE》角色杯墊一個，共4款，角色包括熱血滿分的路飛和夥伴山治、索柏以及羅賓（隨機附送一款）；而外賣選購2款限定特飲，則贈送指定杯套一個，共2款，分別為魅力滿分的奈美和氣場強勁的卓洛！想儲齊全套夢幻收藏，便要在推廣期間火力全開下單！



橘子鎮・橙柚梳打

加配價 $26起、單點價 $46起

清香柚子與酸甜香橙完美配搭，加入冰凍梳打，是橘子鎮的驕傲──奈美炎炎夏日不可錯過的的清新之選！（隨外賣訂購附送奈美杯套）



霜月村・蜜瓜梳打

加配價 $26起、單點價 $46起

冰涼梳打以香甜蜜瓜作為基調，加上粒粒啫喱，口感清新，就如卓洛在道場放肆揮灑汗水練劍後的暢快瞬間！（隨外賣訂購附送卓洛杯套）



堂食惠顧「橘子鎮・橙柚梳打」或「霜月村・蜜瓜梳打」，即可獲贈《ONE PIECE》角色杯墊一個。

山治主題一人餐MY BOX：主食＋小食＋飲品 $49起

《ONE PIECE》的大廚山治，特別精心準備多達18款一人餐MY BOX選擇，更將「超級至尊迷你批」大升級，變身「霸氣至尊芝脆批」，配上外脆內軟的芝脆批邊，主食連小食及飲品只需$49起，非常抵食！期間限定MY BOX更特別以黑色草帽海賊旗Pizza盒呈上，並隨盒附送索柏限量襟章一枚！山治迷內心OS（獨白）：為甚麼不是山治？（利申：記者是卓洛派！）



霸氣至尊芝脆批（迷你批）

單點價 $82起（可免費轉至鬆厚批/ 手工酸種批/ 芝心批）



推廣期間凡惠顧霸氣至尊芝脆批（迷你批），即附送索柏限量襟章。

$49起換購《ONE PIECE》超實用精品

Huts Rewards會員凡於推廣期間於香港及澳門全線Pizza Hut作任何消費，即可以$49起換購《ONE PIECE》人氣周邊，包括貝里．收納包（路飛/ 索柏/ 卓洛，各$49）、三擋．自動傘（$129）及轟雷．充電器（$169），每款設計均融入經典《ONE PIECE》元素，既實用又充滿收藏價值。



Huts Rewards會員即可以$49起換購《ONE PIECE》精品，換購期由即日起至2025年9月24日，數量有限，換完即止。

海賊迷打卡必到！4間《ONE PIECE》主題店霸氣登場

海賊迷準備好出發偉大航道未？Pizza Hut將4間分店打造成為《ONE PIECE》主題店，變身為草帽海賊團的基地！每間主題店都注入滿滿的《ONE PIECE》元素，屯門華都花園及灣仔囍寓分店更分別設有1:1路飛及索柏立像，讓大家一邊享受Pizza Hut的期間限定美食，一邊打卡留念，沉浸在《ONE PIECE》的熱血世界中，展開屬於你的偉大航道之旅！

《ONE PIECE》主題店地址

● 鰂魚涌康怡廣場3樓T1號舖

● 灣仔莊士敦道74, 76及78號囍寓地下C舖及1樓C舖

● 鑽石山荷里活廣場3樓321號舖

● 屯門華都花園3樓1A號舖

限時登場！《ONE PIECE》主題派對

曾經幻想過與草帽小子一伙開派對嗎？現在夢想終於可以成真！草帽小子一行人乘坐千陽號出發，抵達18間Pizza Hut指定分店，誠邀大家加入這場熱血慶典！期間限定《ONE PIECE》主題派對內容豐富，從場地佈置、派對美食、電子邀請卡、派對大使，到互動遊戲與精美派對禮品包，一應俱全，讓你輕鬆打造難忘派對體驗。派對更融入《ONE PIECE》獨特元素，包括打卡必備的路飛相框拍照道具及主題賀卡，無論大人或小朋友，都可以與摯友一同盡情狂歡，沉浸於草帽小子一伙的冒險世界，留下最珍貴的海賊回憶！

《ONE PIECE》主題派對

預約日期：2025年7月24日起

舉辦日期：2025年8月1日至9月24日

推廣分店：18間Pizza Hut指定分店

收費：$2,500起（折扣後金額）

場地活動及佈置費用：$600

特別優惠：凡預約《ONE PIECE》主題派對，可以85折優惠訂購「ONE PIZZA」套餐於派對內享用（30人內派對可以惠顧2-3人「ONE PIZZA」套餐及4-5人「ONE PIZZA」套餐各1客；30-50人派對則可惠顧2-3人「ONE PIZZA」套餐及4-5人「ONE PIZZA」套餐各2客）



《ONE PIECE》主題派對禮品包

Pizza Hut

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