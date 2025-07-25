政府打議員「報告」，能否參選或成關鍵

之前都已經提及過，以往選舉年一般感受到嘅選舉氣氛，今年可以話係消失殆盡，連選民登記都係「冷處理」，似乎幕後已經對於投票率係打定輸數，索性唔谷投票率反而仲無咁肉酸。

唔單止立法會選舉係靜蠅蠅，就連真正「小圈子」嘅1500人選委會界別嘅補選，亦都似乎係無乜聲氣。2025年選委會界別分組補選會喺9月7日舉行，本周二（22日）就已經開始提名期，補選係填補28個界別分組中，共93個選任委員席位空缺。不過首日提名亦只係收到12份候選人提名表格同3份指定團體提名表格，同過往鬥快去交提名表、儘早曝光等所屬界別選民認識，可以話係天淵之別。

有選委會委員就坦言，做選委又未必係從政嘅第一個門檻，不過就肯定係自己界別嘅身份象徵，所以一向都係「爭崩頭」。但係今年補選，28個界別計，每個界別有兩個人第一日報名，講緊都有56張提名表，依家呢個數真係選得上慘淡。呢位委員自己個界別都有得補選，但係對上兩個月真係風平浪靜，「唔知係啲人唔知道有補選定係其他原因，就連自己界別嘅一啲Whatsapp群組，亦唔見有任何討論，選舉氣氛淡到不能再淡。」佢估計最後點都會湊夠人數報名參選，同一定會有競爭，不過同過往相比就真係不可同日而語。

以往一向「爭崩頭」嘅界別分組補選收表反應冷清，有選委坦言，選舉氣氛淡到不能再淡（選舉事務處網頁截圖）

另外距離今年立法會選舉日期（12月7日）仲只有差不多四個月嘅時間，計計數，提名期最早都係在10月上旬，即係得收兩個半月左右。以立法會議員嘅「地位」，理應早已炒熱氣氛，但現時仍然係「水靜鵝飛」，就連一眾現任議員係咪有得出閘連任，仍然係未知之數。

點解到依家都仲未有決定？有媒體就披露，現屆議員嘅成績表，添馬艦係有絕對嘅「製作權」，仲指出最近個別議員所對應嘅政策局，都係剛剛先向特首提交咗「表現報告」。Tina都向幾位議員打聽，但大家對於呢個議題都係沉默是金。不過政圈早有傳聞，話政策局可以就議員表現不滿向特首打「小報告」，可以包括提問欠缺質素、無做好功課、質詢無的放矢等等，呢啲都會係特首最終為議員打分嘅標準；雖然最終有無得參選嘅決定權仍然喺阿爺手上，但添馬艦呢份報告相信都會有唔少分量，對現任議員有生殺大權。

政圈中人仲意帶所指咁話：「你睇下最近有邊個仍然係同政府喺一啲議題上面撐到行嘅，佢地就知道自己無晒機會；有邊個之前『頂心參』、依家就『順得人』嘅，就係擔心呢個時間得罪人無好結果喇！」不過亦都可以睇到，立法會本身就係監察政府嘅一個權力機構，但倒轉頭要由政府打報告，究竟係邊個監督邊個，真係水洗都唔會清晰。