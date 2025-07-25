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25/07/2025

1周部署｜曾啟邦：科技股繼續係下周焦點！恒指支持位

#科技股 #港股 #恒生指數 #1周部署 #美股 #恒指 #曾啟邦 #特斯拉 #NVDA #TSLA #英偉達
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嘉賓：瑭明算法投資董事　曾啟邦

 

　　美股、港股本周表現均向好，當中恒指更多次挑戰近期高位，最高曾突破25700點，創逾3年半新高。本周首四日累計，升幅已逾840點。曾啟邦指出，港股仍偏強，仍處於上升軌通道之中，惟短線不排除稍作調整。部署策略上，建議目前應以短炒為主，在板塊輪動下，相信資金會轉吼追落後股份，預料科技股繼續是未來一周的焦點。至於港股支持位方面，可以留意此水平

 

 

影片網址：https://youtu.be/DtHSFbyAZgo?feature=shared

 

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