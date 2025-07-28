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28/07/2025

網約車規範化，政府一箭雙鵰

#港台評論 #港是港非 #網約車 #的士
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　筆者前一周在本欄指出，網約車在嚴格規範化下，將因成本大增而難以吸引司機參加，筆者聽到不少同意或不同意的意見。豈料近日事件出現了戲劇性變化，曾經強烈反對網約車合法化之的士業，近日有商會表態支持政府。此變化令筆者相信，政府今次是經策略性考量，一方面不再容許網約車非法載客取酬，同時以嚴格條件規範，令合法網約車走上高收費的高級路線，與的士作配合性發展，政府亦利用此契機迫使的士業改善服務及發展車隊制。政府的算盤若能打得響，規範化正是一箭雙鵰的妙絕好計！

 

　　近年政府積極推動網約車合法化與規範化，回應市民對交通多元化的需求，實則背後有深層次盤算，藉此改寫的士與網約車的競爭關係。據建議內容，政府擬透過准入制度、牌照配額、保險要求及車輛標準，讓原本非法營運的網約車取得合法身份。然而，隨之而來的是顯著的營運成本上升，包括車輛維護、平台抽成及牌照費用等，使得司機利潤大減。有網約車司機接受記者訪問時表示，新制下的收入無法維持生計，預料將有大量司機退出市場。雖然名義上「合法化」是一種進步，但實際效果是參與門檻提高，平台難以維持目前2萬至3萬名司機（多為兼職）的規模。筆者在前一周已詳細分析，有興趣的讀者可以翻看。

 

　　隨著網約車合規成本上升，網約車逐漸演變為高端服務模式，提供較優車型與附加服務，但價格亦超越的士。這意味著原本深受市民喜愛的網約平台，將不再具備普及性。在此背景下，合法化變成「水至清而無魚」，政府以規範為名，實則促使網約車改變市場路線。

 

在網約車成本增加下，是的士業改革轉型的好時機。(Envato)

 

　　值得注意的是，的士業界原本對建議強烈反對，不惜提出罷駛或司法覆核，然而建議一出，有代表行業的商會，近日公開表態支持，此變化大概印證了在規範化下的士行業或會出現重生機會，新制下，反令的士業擁有改革空間。政府亦提出引進車隊管理、服務標準評估等新元素，協助的士業轉型，進一步拉高服務質素，重新贏得市民信任。所以，對的士行業而言，可能是「撥開雲霧」的好機會。

 

　　政府長期陷於兩難困境，一方面網約車是世界大勢，但另方面付出高價牌費合法經營的的士業亦不能置之不理，所以利用今次規範化創造出發展的新契機。政府在兩線推進之下，一方面杜絕非法載客取酬，一方面以網約車高成本間接促成的士改革。結果，的士服務能全面提升，市場更清晰；網約車則轉為高端選項，形成清楚的服務層級分野。在政府眼中，這或不只一箭雙鵰，更是一次市場改革。

 

　　然而，政府能否如願，筆者相信仍存變數。首先是市民對高價網約車未知是否接受，其次是的士能否真正改革。假如的士質素未提升，網約車又失去吸引力，政府將陷入尷尬局面。

 

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