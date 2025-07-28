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28/07/2025

阿爺的3顆十全大補丸

#股市 #政政經經 #固本培元 #財金大勢 #中國經濟 #海南 #雅魯藏布江下游水電工程 #雅下工程
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　　近周，阿爺連續給中國經濟服了3顆「十全大補丸」。老番的偉哥是一次性，雖有效，但不長久。「十全大補丸」則是固本培元，可以長長久久。

 

　　這3顆「十全大補丸」是：

 

　　1. 反內捲

 

　　2. 海南自貿港封關

 

　　3. 建雅下水電站

 

　　近年來，國內企業間的價格戰鬥得厲害，企業相互割喉式削價，是之為「內捲」，雖益了消費者，但當貨品平、平、平，平到無利可圖時，就終掀起企業倒閉潮，影響中國整體經濟，亦因企業倒閉致失業人數增加。

 

　　到7月1日，阿爺掟出第1顆「十全大補丸」話，唔准再咁鬥平，是之為「反內捲」，這個「反內捲」，涉及各行各業的成本，合理利潤與貨品售價，要逐行逐業來協商，故這個「反內捲」是不能一刀切，但起碼是「咪住」，The "Cut" Stop Here。此詞是轉自老番的The Buck Stop Here，即不再下傳，而「咪住」是幾十年前的台灣武俠片《保鑣》，一到緊要關頭，就喊「咪住」，下集再續。

 

　　這次阿爺的「咪住」並非簡單的叫停削價，而是國家發改委、市場監管總局就《中華人民共和國價格法修正草案情（供求意見稿）》公開徵求意見，要處理一些行業低價無序競爭，手法之一是限產。

 

　　根據經濟學原理，限產即是供應減少，貨價便會上升，但產怎樣減，就涉及不少人利益，有排傾，但阿爺又一定要你傾（其實即是執行減產），反內捲要見成效，需些時日，所以今時筆者對這顆「十全大補丸」暫不評論，遲些見效時才談。

 

　　第2顆「十全大補丸」是海南自貿港。經過長達7年的精心籌備與建設，海南自由貿易港即將於今年12月18日正式啟動封關運作，實行「一線開放，二線管住」監管摸式，這是另類的「一國兩制」，當然海南島這「一國兩制」跟香港的「一國兩制」有本質上的差別，但又確會搶了部分香港的經濟活動，所以港人又要認真努力去殺出條自保路。

 

　　這個拼殺不是三言兩語可說明，但由於是12月18日後才殺到來，今時又且「咪住」，擇日再講。

 

　　阿爺於上周拋出的第3顆「十全大補丸」是立即開建雅魯藏布江下游水電工程，簡稱「雅下工程」，於7月19日由國務院總理李強主禮，共建5座梯級電站，總投資約1.2萬億元（人民幣．下同）（見圖一）。消息一出，順周期板塊以及大宗商品大漲。這個雅下工程尚會帶動那些行業，可供我等股友也補下荷包？

 

 

第一個：要計大數

 

　　2024年中國廣義基建投資金額14.1萬億元人民幣。參照經驗，預計雅下水電工程建設周期約10年，每年投入約1200億元，年均投資佔比0.85%（以2024年基建總量為基礎），後期佔比會逐年小幅降低，預計年均拉動基建投資多增0.8%。

 

　　基建投資短期累計乘數低於1，而因資本正溢出效應，長期外溢效應的累計乘數1.7倍。短期看雅下水電工程對單年GDP推動或不足0.09%；長期看1.2萬億元人民幣投資在10年內共帶動2.04萬億元人民幣GDP增量，平均年推動0.15%。

 

　　以上的學術用語是要來嚇鬼的，用最簡單的話講，是會刺激GDP增長，老外成日話中國GDP跌，今時就保畀你睇！對股市氣氛有助。

 

第二個：看即時反應

 

　　上周一（21日），雅魯藏布江下游水電工程一經發布，概念股就成為A股和港股市場焦點，水利、基建、鋼鐵、水泥、工程機械和西藏本地股掀起漲停潮，其中水泥板塊幾乎全線漲停。

 

　　築博設計(深:300564)、西藏天路(滬:600326)、高爭民爆(深:002827)、西藏城投(滬:600773)、保利聯合(深:002037)、中國電建(滬:601669)、中國能建(滬:601868)、華新水泥(滬:600801)、西部建設(深:002302)、東方電氣(滬:600875)等數十股漲停。

 

　　可惜不少受惠股是在A股，但無法，鬼叫港市場無咩，但可以繞路買嘛？點繞路，大家諗諗啦！講到太明，我會被拉㗎！至於港股有的，就大家多些留意好了（見圖二至圖四）。

 

 

第三個：這是十年大計　要分段吃

 

　　雅下水電工程建設周期長達10年至20年，投資者可圍繞工程進度分批配置核心標的：

 

　　1. 關注專項周期，動態調整倉位

 

　　基建施工（2025年至2030年）：重點關注中國電建、中國能建等主體施工企業，可在訂單簽訂密集期（如每年首季）加倉。

 

　　設備採購（2030年至2035年）：重點關注東方電氣、鐵建重工(滬:688425)等設備供應商，進入隧洞開挖階段（預計2026年後）重點配置。

 

　　營運階段（2035年後）：關注大唐發電(滬:601991)、國電南瑞(滬:600406)等電力營運和技術支持企業。

 

　　2. 分批建倉策略

 

　　採用「三三制」建倉法：首批30%資金在目前位置建倉，第二批30%資金在回調10%時加倉，第三批40%資金在突破關鍵阻力位時加倉。

 

　　建倉周期建議不少於3個月，避免集中投入。

 

　　3. 關注政策與資金動向

 

　　7月底政治局會議：若推出增量內需政策，市場資金可能轉向消費、地產等板塊，短期分流水電題材資金。

 

　　超長期特別國債投放：8000億元人民幣專項債中若有部分定向支援雅下專案，將加速訂單落實，利好相關企業現金流。

 

　　由於阿爺掟出3顆「十全大補丸」，中國經濟點都會好啲，內捲會少啲，A股市場自然會好啲，港股市場亦會好啲，咁港股在今年年底至明年首季會否上見33000點或更高水平呢？十分期盼。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。） 

 

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